Başkan Bıyık’tan 1 Mayıs mesajı

İşçi ve emekçilerin her daim yanında olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “1 Mayıs işçilerin, emekçilerin birlik ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan en özel kazanımlardan biridir. Bizler için, alın teri ve emek en yüce değerdir. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine fazlasıyla saygı duyuyoruz. 1 Mayıs, şiddetin, kavganın, çatışma ve gerginliğin günü değil, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin günü olmalıdır.

DARICA BELEDİYESİ İŞÇİSİYLE GÜÇLÜ

Darıca Belediyesi olarak çalışan işçilerimizi büyük bir ailenin üyeleri gibi görüyoruz. İşçilerimizle aramızda sağlam bir gönül bağı var. Birbirimiz ile olan bu bağ sayesinde güzel Darıca’mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmek için işçilerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Darıca Belediyesi işçisiyle güçlü. Canla başla çalışan emekçi kardeşlerimiz için onların yüzlerini güldürmek, refah düzeylerini ve yaşam standartlarını arttırmak adına imkanlarımızı her zaman seferber etmeye devam edeceğiz. En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyor, barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum.”

Kaynak: Bülten