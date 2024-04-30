Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalı tüketicilerin haklarını korumak adına düzenli aralıklarla denetim gerçekleştiren Çayırova Zabıtası, son olarak Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Çayırova’daki restoran ve kafelerde denetim gerçekleştirdi. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunluluğunun akabinde gerçekleştirilen fiyat listesi kontrolü ve menü fiyat listeleriyle, hem işletmelerin kurallara uyup uymadığı denetlendi, hem de müşterilerin tüketici haklarının korunması sağlandı.

KURALA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Yapılan denetimlerde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki restoran ve kafelere giderek, mekan girişlerindeki fiyat listesine ve menülerdeki fiyat listelerini kontrol ederek farklılıklar olup olmadığını tespit etti. Farklılık bulunan yerlerde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve Çayırova Zabıtası, gerekli uyarıları yaparak cezai işlem uyguladı ve tutanak tuttu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüketicilerin haklarının korunması adına denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi ve görülen aksaklıkların, belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

Kaynak: Bülten