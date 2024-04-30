Ayvalık: Enerji işçileri geçim sıkıntısı ile boğuşuyor

İŞÇİ BAYRAMINI KUTLADI

Kocaeli’de Sedaş, İzgaz, İsaş gibi önemli kurumlarda örgütlü olan TES-İş Sakarya Şube başkanı Fuat Ayvalık, 1 Mayıs öncesi basın açıklaması yaparak enerji iş kolundaki sıkıntıları dile getirdi. İşçilerin hayatın devamı için canını dişine takarak çalıştığı ve hakkını almadığı bir ortamda 1 Mayıs işçi Bayramını kutladıklarını söyleyen Ayvalık, SEDAŞ’ta devam eden 8’inci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de değindi. Ayvalık. Tüm enerji iş kolunda çalışan işçilerin insanca yaşayacağı ücret alması gerektiğini belirtti.

GEÇİM ŞARTLARI AĞIRLAŞTI

Türkiye’de işçilerin işsizlik korkusu ve geçim sıkıntısı ile ağırlaşan yaşam koşullarına karşı mücadele ile 1 Mayıs’a gittiğini belirten Ayvalık, “Hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, başta dar gelirliler olmak üzere, hayatını emeğiyle sürdüren herkesi olumsuz etkiledi. Dar ve sabit gelirli milyonlarca emekçinin satın alma gücü, ücretlerdeki artışlara ve iyileştirmelere rağmen geriledi. Ekmekten şekere, etten süte, meyve ve sebzeye kadar tüm temel gıda ürünlerine yüzde yüzü aşan zamlar sonucunda emekçilerin geçim şartları daha da ağırlaştı.

EV KİRASINA ÇALIŞIYORUZ

Zamlar günden güne; kimi zaman saatten saate geldi. Dün bir olan bugün bir buçuk oldu, sabah iki olan akşama üçe çıktı ama ücretlerimiz aynı oranda artmadı. Eline geçen gelirin büyük bölümü temel harcamalarına bile yetmezken ev kirasına çalışır duruma geldik maalesef.

Yani emekçiler sadece ve sadece hayata tutunmaya çalıştı. Bu ekonomik durumda örgütlü olduğumuz işyerlerinde T.İ.S görüşmeleri yapmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Elektrik dağıtım ve Gaz Dağıtım iş yerlerimizde işverenlerin EPDK ‘dan enflasyon üzerinden bütçelendirilmesi çalışanları mağdur etmektedir. Genel merkezimiz tarafından EPDK’ya ve Enerji Bakanlığı’na yazılar yazılmış ama bu konu hakkında herhangi bir iyileştirme olmamıştır.

EK İŞTE ÇALIŞIYORLAR

SEDAŞ işyerimizde devam eden 8’inci dönem T.İ.S normal sürede idari maddelerin tamamı üzerinde anlaşma sağlanmış ancak arabulucu sürecinin sonuna yaklaşmamıza rağmen ücret teklifi verilmemiştir. T.İ.S görüşmelerinde işveren tarafından ücret teklifi yapılmaması üyelerimizi hayal kırıklığına uğratmış ve emeklerinin değer bulmadığı hissiyatına kapılmışlardır.

Üyelerimizin bu ücretler nedeniyle moral ve motivasyonlarının kalmadıklarını, ücretleri çok düşük olduğu için geçinememekte olduğunu her platformda dile getirmektedirler. Bu geçim sıkıntısından dolayı mesai sonrası ve istirahat saatlerinde başka işlerde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Geleceğe dair geçim konusunda umudu olmayan hiçbir işçinin verimli ve istekli çalışması mümkün değildir” dedi.