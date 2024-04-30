AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.
Seçim AK Parti cephesinde sayısal olarak değerlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MYK üyelerine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in siyasal yönden rapor sunması bekleniyor.
DEĞİŞİM OLACAK MI?
AK Parti'de değişimin genel başkanlar düzeyinde yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Erdoğan son MKYK toplantısında kongre öncesi değişim mesajı vermişti.
AK Parti'de 14 Mayıs'ta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak. O toplantıdan önce il başkanları düzeyinde de değişkliğe gidilebileceği belirtiliyor.
Ömer Çelik, MYK toplantısı sonra açıklamalarda bulunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.