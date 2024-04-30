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AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Daha önce yerel seçimin sayısal sonuçlarını ele alan AK parti, bu sefer ise siyasal sonuçları görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında verdiği değişim mesajından sonra MYK üyeleri arasında değişiklik yapması bekleniyor.

AK Parti MYK toplandı: Kadrolarda değişiklik hazırlığı mask
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.

Seçim AK Parti cephesinde sayısal olarak değerlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MYK üyelerine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in siyasal yönden rapor sunması bekleniyor.

DEĞİŞİM OLACAK MI?

AK Parti'de değişimin genel başkanlar düzeyinde yapılması beklentiler arasında yer alıyor. Erdoğan son MKYK toplantısında kongre öncesi değişim mesajı vermişti.

AK Parti'de 14 Mayıs'ta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapılacak. O toplantıdan önce il başkanları düzeyinde de değişkliğe gidilebileceği belirtiliyor.

Ömer Çelik, MYK toplantısı sonra açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, parti

30 Nis 2024 - 16:03 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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