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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 16:10- Asayiş G:

Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

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İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri önce korkutup, sonra da saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı
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Olay, 28 Mayıs Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

# sosyal, Kocaeli, sevk, ilçe, İzmit

30 Nis 2024 - 16:10 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(25)
25

Vatandaş - Polis şimdi bunları pataklasa suçlu olur ama olur ya belki merdivenlerden düşerler belki.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 23:02
24

Körfezli - Allah var ,polisimiz iyi ,işini yapıyor,fakat sonrası malum,ne oluyosa akşamına yada iki güne ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar,bu ceza yasası değişmedikçe, bu insan kılıklı mahluklardan cok görürüz daha

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 22:02
23

Mehmet - Hemen salarlar. Adli kontrol şartıyla serbestler. Çok değil 1 ay sonra daha fazlasını yaparlar. Nasılsa ceza veren yok.

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 20:53
22

İzmitli - Hiç vakit kaybetmeden, iyi bir elden geçirmek lazım bunları.

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 20:05
21

Kartepeli - Bu eşkiyaları salmayın akıllansınlar biraz.Ne zannediyorlar bu ülkeyi.devlet gücünü göstermeli bu tip adamlara karşı

Yanıtla . 24Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:54
20

Son Pişman - Amaç çocukları korkutarak soymak, gasp ve yaralama suçundan yargılanmaları gerekir.

Yaptıkları hareketler profesyonel suçluların bıçakla yaralama hareketi.

Yanıtla . 23Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:48
19

İlkerrr - Ne oldu yavrum kafalar yerde...buraya kadarmı delikanlılığınız.......

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 19:44
15

Izmitli Tarık - ne oldu booolumm.polisin şevkatli ellerinde kedi gibisiniz.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 18:21
14

Emeğinize Sağlık - Polislerimizi canı yürekten kutlarım. Sayın savcımız, hakimlerimiz de umarım gerekli işlemleri yapar atar bunları içeri.

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 17:58
13

5441 - Polisimizin eline sağlık düşünerek hiç vakit kaybetmeden masaja ihtiyaçları var diye hemen bulup almışlar. Buhar banyosu ve göbek taşına vura vura masaj çok iyi gelir yumuşarlar pamuk gibi olurlar

Yanıtla . 28Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 17:35
10

Osman - Bütün kanallar mafyadizisi kaynıyor zaten birde terbiye yok saygiyok içlerinde n biri çıkıyor yandaki genç leri korkutuyor yanına alıyor sonradan reyis diye kendini bir şey sanıyor yanlız yakala kuzu ses siz ama yanına dört beş genç leride yanına aldimi heh zorla parada aliyorla geç ler korkudan ebede söylemiyor şimdi neolacak polis yakalıyor adliye götür yor zavali polis belki öğün bisuru isincinde yakalı yor siz sakın sorada bugeçlet herkesin başına bela oliyor

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 17:16
09

Ru Muz Mu ? - Bildiğimiz şopar bunlar. Şimdi cezaevine girseler adam sayacaklar bunları. Memlekete bir faydası olmayan gereksiz tiplerden.

Yanıtla . 29Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:48
06

Ayyıldız - 1 haftaya serbest kalacaklar çok yazık. Ceza sistemi kökten değişmeli

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 16:42
03

Adalet - Emniyet güçlerimize ve emeği geçen tüm polis abilerime çok teşekkür ediyorum rabbim yat ve yardımcınız olsun Türk Emniyet teşkilatı saygıyla selamlıyorum varolun

Yanıtla . 19Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:29
01

Son Pişman - Elinize sağlık , hemen salmayın, onlarda biraz korksun. Eşkıyalık neymiş, sonucu neymiş öğrensinler

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 16:16
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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