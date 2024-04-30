Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

Olay, 28 Mayıs Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, 28 Mayıs Pazar günü İzmit Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I'yı gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(25 )
Vatandaş - Polis şimdi bunları pataklasa suçlu olur ama olur ya belki merdivenlerden düşerler belki.
Körfezli - Allah var ,polisimiz iyi ,işini yapıyor,fakat sonrası malum,ne oluyosa akşamına yada iki güne ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar,bu ceza yasası değişmedikçe, bu insan kılıklı mahluklardan cok görürüz daha
Mehmet - Hemen salarlar. Adli kontrol şartıyla serbestler. Çok değil 1 ay sonra daha fazlasını yaparlar. Nasılsa ceza veren yok.
İzmitli - Hiç vakit kaybetmeden, iyi bir elden geçirmek lazım bunları.
Kartepeli - Bu eşkiyaları salmayın akıllansınlar biraz.Ne zannediyorlar bu ülkeyi.devlet gücünü göstermeli bu tip adamlara karşı
Son Pişman - Amaç çocukları korkutarak soymak, gasp ve yaralama suçundan yargılanmaları gerekir.
Yaptıkları hareketler profesyonel suçluların bıçakla yaralama hareketi.
İlkerrr - Ne oldu yavrum kafalar yerde...buraya kadarmı delikanlılığınız.......
Kamil - Atın içeri bunlaru
Obhm4141 - Odunla döverim
Hamza - Ne oldu bebeler şekildiniz siz
Izmitli Tarık - ne oldu booolumm.polisin şevkatli ellerinde kedi gibisiniz.
Emeğinize Sağlık - Polislerimizi canı yürekten kutlarım. Sayın savcımız, hakimlerimiz de umarım gerekli işlemleri yapar atar bunları içeri.
5441 - Polisimizin eline sağlık düşünerek hiç vakit kaybetmeden masaja ihtiyaçları var diye hemen bulup almışlar. Buhar banyosu ve göbek taşına vura vura masaj çok iyi gelir yumuşarlar pamuk gibi olurlar
İzmi̇t'li - Güzeeeell...
İvero - Memlekete faydası olmayanlar toplansin
Osman - Bütün kanallar mafyadizisi kaynıyor zaten birde terbiye yok saygiyok içlerinde n biri çıkıyor yandaki genç leri korkutuyor yanına alıyor sonradan reyis diye kendini bir şey sanıyor yanlız yakala kuzu ses siz ama yanına dört beş genç leride yanına aldimi heh zorla parada aliyorla geç ler korkudan ebede söylemiyor şimdi neolacak polis yakalıyor adliye götür yor zavali polis belki öğün bisuru isincinde yakalı yor siz sakın sorada bugeçlet herkesin başına bela oliyor
Ru Muz Mu ? - Bildiğimiz şopar bunlar. Şimdi cezaevine girseler adam sayacaklar bunları. Memlekete bir faydası olmayan gereksiz tiplerden.
Ekoloji - Helal olsun polisimize. İyi ki varsınız.
Wallace - Hafta sonuna evdeler en geç oda en geç
Ayyıldız - 1 haftaya serbest kalacaklar çok yazık. Ceza sistemi kökten değişmeli
İzmitli - Helal olsun polisimize
Ekşın 41 - işte bukadar nekadar çabuk okadar iyi
Adalet - Emniyet güçlerimize ve emeği geçen tüm polis abilerime çok teşekkür ediyorum rabbim yat ve yardımcınız olsun Türk Emniyet teşkilatı saygıyla selamlıyorum varolun
gogo - elinize kolunuza sağlık
Son Pişman - Elinize sağlık , hemen salmayın, onlarda biraz korksun. Eşkıyalık neymiş, sonucu neymiş öğrensinler
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.