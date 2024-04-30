Yolda yürüyenleri korkuttuktan sonra saldıran şahıslar yakalandı

Osman - Bütün kanallar mafyadizisi kaynıyor zaten birde terbiye yok saygiyok içlerinde n biri çıkıyor yandaki genç leri korkutuyor yanına alıyor sonradan reyis diye kendini bir şey sanıyor yanlız yakala kuzu ses siz ama yanına dört beş genç leride yanına aldimi heh zorla parada aliyorla geç ler korkudan ebede söylemiyor şimdi neolacak polis yakalıyor adliye götür yor zavali polis belki öğün bisuru isincinde yakalı yor siz sakın sorada bugeçlet herkesin başına bela oliyor