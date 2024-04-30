Kudüs'te Türk vatandaşı öldürüldü

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, bir Türk vatandaşı, Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladı. Türk olduğu açıklanan 34 yaşındaki kişinin daha sonra İsrail polisleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail polisine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde meydana geldiği iddia edilen bıçaklı saldırıda bir İsrail polisi hafif şekilde yaralandı. Polis, şüphelinin Es-Sahirah (Herod) Gate Ascent Caddesi'nde bir memuru bıçaklamaya çalışmasının ardından vurularak “etkisiz hale getirildiğini” söyledi.

Şüphelinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Şüphelinin dün İsrail'e gittiği belirtildi.

Kaynak: Reuters - Anadolu Ajansı