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Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda enkaz altında kalan en az 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Gazze'de enkaz altında kalan 10 binden fazla kişi kayıp mask
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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana 10 binden fazla kişinin hala enkaz altında kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin bu kişilere ulaşamaması nedeniyle bu kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği toplam ölü sayısına da dahil edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de kayıp kişiler de dahil toplam ölü sayısının 44 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Personel yetersizliği ve ekipman eksikliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının 2-3 yıl sürebileceği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından geriye en az 37 milyon ton moloz kaldığını tahmin ettiği aktarıldı.

Binlerce cesedin enkaz altında birikmesi nedeniyle salgın hastalıkların yayılacağı uyarısında bulunulan açıklamada, yaz aylarında sıcaklık derecelerinin yükselmesiyle cesetlerin çürüme sürecinin hızlanacağına işaret edildi.

Kaynak: AA

# ifade, İsrail, Gazze

30 Nis 2024 - 16:15 - Dünya --- Okunma

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