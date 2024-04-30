Meteoroloji'den 21 il için kırmızı kodlu toz taşınımı uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan son tahminlere göre, bugün İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesinin yarın Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan toz taşınımı beklenen, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Niğde, Karaman ve Konya için "turuncu", Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa için "kırmızı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Renkli uyarıların anlamları
Toz taşınımı hadisesine yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında kullanılan renklerin anlamları şöyle; Yeşil; İyi, Sarı; Orta, Turuncu; Hassas, Kırmızı; Sağlıksız, Mor; Kötü, Bordo; Tehlikeli.
Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.