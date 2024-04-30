Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Meteoroloji'den 21 il için kırmızı kodlu toz taşınımı uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen toz taşınımı nedeniyle 21 il için "turuncu" ve "kırmızı" kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 21 il için kırmızı kodlu toz taşınımı uyarısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Genel Müdürlükten yapılan son tahminlere göre, bugün İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesinin yarın Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan toz taşınımı beklenen, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Niğde, Karaman ve Konya için "turuncu", Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa için "kırmızı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Renkli uyarıların anlamları

Toz taşınımı hadisesine yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında kullanılan renklerin anlamları şöyle; Yeşil; İyi, Sarı; Orta, Turuncu; Hassas, Kırmızı; Sağlıksız, Mor; Kötü, Bordo; Tehlikeli.

Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: TRT HABER

# meteoroloji

30 Nis 2024 - 16:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL