KOÜ’de A-NEST Sekretaryası görevde

Kocaeli Üniversitesi’nin üstlendiği bu önemli görevin başlama toplantısı ise KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Stefano Fantaroni’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

YUVARLAK MASA ETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen göreve başlama toplantısının açılış konuşmalarını, Kocaeli Üniversitesi adına A-NEST (Türkiye’deki Avrupa Birliği Çalışmaları Akademik Ağı) eş sekreterleri Doç. Dr. Pelin Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Itır Aladağ Görentaş, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Stefano Fantaroni yaptı. Toplantı kapsamında ayrıca ‘Yüksek Öğrenim ve Bilimde AB-Türkiye İşbirliğinin Yansımaları’ adlı yuvarlak masa etkinliği yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi