665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak

665 MİLYONLUK BÜYÜK PROTOKOL İMZALANDI

Sağlam Metal tarafından Çayırova’da 24 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul, 24 derslikli lise, 4 adet atölye, 500 kişilik adet kapalı spor salonu,1 adet mescid, 1 adet Sanayi ve Teknoloji Müzesi binası ve çevre tanzim yapım işleri olmak üzere toplam maliyetleri 665 milyon lira olacak bir yatırım yapacak. Yatırımın protokolü bugün Valilik Makam Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak tarafından imzalandı. İmza törenine ayrıca Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Sağlam Metal Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

OKULLARIMIZI DİRENÇLİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz protokol töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İlimizin eğitim yatırımlarını geliştirmeye, evlatlarımızın en güzel şekilde eğitim alacak şekilde inşa etmeye, kurumlarımızın fiziki altyapısına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Okullarımızı olası bir afete karşı dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlam Metal Sanayi ile güzel bir protokol imzalayarak şehrimize önemli bir yatırımı kazandırmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Sağlam Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Koçak’a bir kez daha teşekkür ediyor ve işlerinde bereketli kazançlar elde etmesini temenni ediyorum.

EVLATLARIMIZI EN GÜZEL ORTAMLARDA YETİŞTİRECEĞİZ

Evlatlarımızı en güzel ortamlarda yetiştirmeye kararlıyız. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle ekonomik durumu müsait olan kardeşlerimizin şehrimizin eğitimine, sağlığına kısacası hayır hizmetlerine kaynak ayırmalarını amel defterlerinin kapanmayacak şekilde sadaka-i cariye faaliyetlerine devam etmesini temenni ediyorum. Hayır hizmetlerinde yarışın devam etmesi temennimiz. Bugüne kadar hayırseverlerden ciddi katkı aldık, almaya devam edeceğimizi umuyorum. Bu protokolüm evlatlarımıza hayırlı olsun.”

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak yaptığı konuşmada, “Şirketimiz 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Aralıksız olarak stajyerler ve çırakları fabrikamıza alarak gençlerle yakından ilgileniyoruz. Fabrikamızın yan arazisinin bu iş için ayrıldığını görünce böyle bir şey yapmak istedik. Bu işten de inşallah alnımızın akıyla çıkarız. 2015’de Balıkesir’de valimiz bize güvenerek arsa verdi ve oraya fabrika yaptık. Şuan o fabrikamızda 250 kişi çalışıyor. Gençlerimiz manevi olarak da tatmin olmak istiyorlar. Geleceğe yönelik insan kaynaklarımızdan şikayet edeceğimize yanı başımızda bir okul yaparak gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Açılışımızı en kısa sürede yapmak dileğiyle.”