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30 Nis 2024 - 16:52- Eğitim G:

665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak

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Kocaeli’de hayırseverler tarafından eğitim binaları yapımı için protokol imza törenleri devam ediyor. Sağlam Metal tarafından Çayırova’da 665 milyonluk eğitim kampüsü yapılması kapsamında protokol imzalandı. Vali Yavuz imza töreninde yaptığı konuşmada “Evlatlarımızı en güzel ortamlarda yetiştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Yavuz Solmaz
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665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak mask
665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak
665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak
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665 MİLYONLUK BÜYÜK PROTOKOL İMZALANDI

Sağlam Metal tarafından Çayırova’da 24 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul, 24 derslikli lise, 4 adet atölye, 500 kişilik adet kapalı spor salonu,1 adet mescid, 1 adet Sanayi ve Teknoloji Müzesi binası ve çevre tanzim yapım işleri olmak üzere toplam maliyetleri 665 milyon lira olacak bir yatırım yapacak. Yatırımın protokolü bugün Valilik Makam Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak tarafından imzalandı. İmza törenine ayrıca Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Sağlam Metal Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak

OKULLARIMIZI DİRENÇLİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz protokol töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İlimizin eğitim yatırımlarını geliştirmeye, evlatlarımızın en güzel şekilde eğitim alacak şekilde inşa etmeye, kurumlarımızın fiziki altyapısına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Okullarımızı olası bir afete karşı dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Sağlam Metal Sanayi ile güzel bir protokol imzalayarak şehrimize önemli bir yatırımı kazandırmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Sağlam Metal Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Koçak’a bir kez daha teşekkür ediyor ve işlerinde bereketli kazançlar elde etmesini temenni ediyorum.

665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak

EVLATLARIMIZI EN GÜZEL ORTAMLARDA YETİŞTİRECEĞİZ

Evlatlarımızı en güzel ortamlarda yetiştirmeye kararlıyız. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle ekonomik durumu müsait olan kardeşlerimizin şehrimizin eğitimine, sağlığına kısacası hayır hizmetlerine kaynak ayırmalarını amel defterlerinin kapanmayacak şekilde sadaka-i cariye faaliyetlerine devam etmesini temenni ediyorum. Hayır hizmetlerinde yarışın devam etmesi temennimiz. Bugüne kadar hayırseverlerden ciddi katkı aldık, almaya devam edeceğimizi umuyorum. Bu protokolüm evlatlarımıza hayırlı olsun.”

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

Sağlam Metal Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak yaptığı konuşmada, “Şirketimiz 30 yıldır faaliyet gösteriyor. Aralıksız olarak stajyerler ve çırakları fabrikamıza alarak gençlerle yakından ilgileniyoruz. Fabrikamızın yan arazisinin bu iş için ayrıldığını görünce böyle bir şey yapmak istedik. Bu işten de inşallah alnımızın akıyla çıkarız. 2015’de Balıkesir’de valimiz bize güvenerek arsa verdi ve oraya fabrika yaptık. Şuan o fabrikamızda 250 kişi çalışıyor. Gençlerimiz manevi olarak da tatmin olmak istiyorlar.  Geleceğe yönelik insan kaynaklarımızdan şikayet edeceğimize yanı başımızda bir okul yaparak gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Açılışımızı en kısa sürede yapmak dileğiyle.” 

665 milyonluk protokol imzalandı! Çayırova’ya büyük eğitim kampüsü yapılacak

# Kocaeli

30 Nis 2024 - 16:52 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İyi̇ - SAKIN GOLCUK CIFTLIK MAHALLESINE YATIRIM YAPARSINIZ...

KAPALI BASKETBOL SALONU...OLMUŞ GUREŞ SALONU PISLIKTEN GEVILMIYOR..

GENCLIK SPOR BAKANLIGI..NEREDE...

BELEDIYE NEREDE. ..SPOR BIRINLERI NEREDE.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 20:14
01

Çenesuyu - Saglam metale ya imzalarsın ya imzalamazsın.bak ben sana söylüyorum imzalarsan protokulu senin için iyi olur.....

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 18:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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