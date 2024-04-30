KO-MEK’te ilk sergi Kartepe ile başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine başladı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler ilk olarak Kartepe’de vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlk sergisini Kartepe ilçesinde açan KO-MEK sergilediği el emeği göz nuru ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Sizlerden özellikle rica ediyorum. Toplumun hassasiyetlerine sahip çıkalım. Bizler sizler için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri yaparak, bizlerin çalışmalarına ortak olun” dedi.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, AK Parti Kartepe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KO-MEK BENİM İÇİN İKİNCİ BİR HAYAT OLDU”

Söyleşinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda kursiyerler adına Köseköy Kurs Merkezi kursiyerlerinden Emel Kondul konuşma gerçekleştirdi. Emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini belirten Kondul, “KO-MEK benim için ikinci bir hayat oldu. Burada öğrendiklerimle adeta kendime emeklilik sonrası ikinci meslek edindim. KO-MEK sayesinde hayat boyu öğrenme ve sosyalleşme imkânı buldum. Bize bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“KO-MEK SERGİLERİ İLE KARTEPE YAZA HAZIRLANIYOR”

Açılışta bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yıllardır bu sergileri geziyorum. Bu sergiler beni ve Kartepe’yi yaz geliyor hissiyatına sokuyor. KO-MEK sergileri gerçekten başlı başına çok büyük bir organizasyon. Emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

“SİZLERDEN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İSTİYORUM”

KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor. Aynı zamanda KO-MEK bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Sizlerden özel bir ricam var. Çevrenizde sosyal duyarlılığa muhtaç insanları bizlere bildirin, biz de gereken desteği sağlayalım. Sizler KO-MEK ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek, toplumun hassasiyetlerine destek olabilirsiniz. Bu kentte kimsesiz kalmasın. Kimsesizlerin sizin adına kimsesi olması için çalışıyoruz” diyerek hassasiyetini dile getirdi.

“GAZZE İÇİN HASSASİYET GÖSTERMELİYİZ”

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Büyükakın, “Son zamanda Gazze’de yaşanan olaylar ne yazık ki unutulmaya başlandı. Artık bir şeyler yapmalıyız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak orada yaşananlara tepki olması için kardeş şehir çalışması yapmak istiyoruz. Sadece Gazze için değil, dünyanın her yerinde yaşanan bu tür olaylar için hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERE VERİLDİ

Konuşmaların ardında KO-MEK bohçası yakında düğünü olacak nişanlı kursiyere hediye edildi. Ardından Kartepe ilçesindeki KO-MEK sergisi kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından protokol mensupları hep birlikte sergi alanını gezerek, el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN UYGULAMA YAPARAK BİLGİ ALDI

Kursiyerlerin ürünlerini tek tek inceleyerek bilgi alan Başkan Büyükakın sergide yer alan ürünleri oldukça beğendi. Kursiyerlerin uygulamalı olarak gösterdiği branş uygulamalarına da katılan Başkan Büyükakın, hüsnühat kursiyerleri ile birlikte uygulama yaptı.

Kaynak: BÜLTEN