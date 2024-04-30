Hacı adayları kutsal topraklar için yola çıkıyor

UMRECİLER DÖNÜYOR HACILAR GİDİYOR
Kutsal topraklara giderek umre yapanlar Türkiye’ye dönerken hac vazifesini yerine getirmek isteyenler de kutsal topraklara doğru yola çıkmaya başladı. Kocaeli Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek hacı adayları için seminerler düzenlerken seyahat firmalarıyla gidecek olan hacı adayları da işlemlerini tamamlayarak hac vazifesi için kentten ayrılıyor.
ÖNCE İSTANBUL’A ORADAN KUTSAL TOPRAKLARA
985 Diyanet İşleri Başkanlığı, 797 seyahat firmaları organizasyonuyla olmak üzere toplam 1.782 hacı adayı bulunan Kocaeli’de son olarak İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı Otopark Alanı’ndan hacı adayları uğurlandı. Sevenleriyle vedalaşan yaklaşık Kocaelili 100 hacı adayı ilk önce İzmit’ten otobüslerle İstanbul Hava Limanı’na oradan da Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara ulaşacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.