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Temassız ödeme limiti artırılıyor

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Temassız ödeme limiti, 1 Temmuz'dan itibaren 750 liradan 1500 liraya yükselecek.

Temassız ödeme limiti artırılıyor mask
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

Kaynak: AA

30 Nis 2024 - 17:23 - Ekonomi --- Okunma

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