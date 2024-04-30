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Mevduatta yüzde 5'lik avantaj için son gün

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Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesi bugün sona eriyor. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselecek. Piyasada uygulamanın devam edeceğine yönelik beklentiler hakim durumda...

Mevduatta yüzde 5'lik avantaj için son gün mask
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Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi bugün sona eriyor.

Düzenlemenin devam ettirilmemesi halinde stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselecek.

Halihazırda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerse ise yüzde 0 olarak uygulanıyor.

Uygulamanın süresi uzatılmazsa tüm vadelerde oran yüzde 15'e yükselecek.

Piyasada uygulamanın devam edeceğine yönelik beklentilerin hakim durumda olduğu ifade ediliyor.

Parasının vadesini bugün yenileyenler de yüzde 5'lik stopaj avantajından faydalanabilecek.

# ifade

30 Nis 2024 - 17:25 - Ekonomi --- Okunma

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