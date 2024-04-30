Gram altında zirve için rakam verildi

2024'ün ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yılın geri kalanında nasıl seyredeceği merak ediliyor.

Son dönemde yükseliş trendine giren altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin arkasındaki sebepleri FED'in faiz indirimi, jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'nın altın talebi olarak sıraladı.

Şatıroğlu, geçen sene sonuna kadar faiz artıran FED'in 2024'te faiz indirimine başlayacağını duyurmasının ardından yatırımcıların da altına yöneldiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-İran gerginliği gibi jeopolitik olayların, yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yönelttiğini de söyledi.

Tunç Şatıroğlu, Çin Merkez Bankası'nda, Amerikan hazine tahvillerinden uzaklaşmak ve rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımını artırmasının fiyatları yukarı yönlü etkilediğini ifade etti.

GRAM ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

Kısa vadede altın fiyatlarının yatay seyredebileceğini vurgulayan Şatıroğlu, uzun vadede ise yükseliş trendinin devam edeceğini kaydetti.

Ons altında hedef fiyatın 2450-2500 dolar aralığı olduğunu vurgulayan Ekonomist Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatının ise 3 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtti.

ALTIN ALACAKLARA UYARI

Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini ifade eden Şatıroğlu, altın alırken bilindik kuyumculardan veya bankalardan alınmasını tavsiye etti.