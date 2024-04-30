Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Nis 2024 - 18:10- Spor G:

Gülleri: Maç bitsin diye dua ettim

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Lig’de kümede kalma mücadelesi yapan Derincespor, geçtiğimiz pazar günü Menemen FK’ya 7-1 gibi farkı skorla mağlup oldu. Son haftaya girerken avantajını kaybeden Sarı-Lacivertli ekipte, Teknik Sorumlu Taner Gülleri ve futbolcularda çok büyük şok yaşadı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gülleri: Maç bitsin diye dua ettim mask
Gülleri: Maç bitsin diye dua ettim
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İLK 20 DAKİKADA 3-0 GERİYE DÜŞTÜ

Son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren Derincespor, Menemen FK deplasmanında 1 puan alıp, son hafta düşmesi kesinleşen Denizlispor’u yenip, ligde kalmak istiyordu. Ancak İzmir deplasmanında ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Sarı-Lacivertli ekip, 29.dakikada da Furkan Şeker’in atılmasıyla da 10 kişi kaldı. Maçı 7-1 kaybeden Derincespor, yeniden düşme hattına indir. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, böyle bir maç ve skoru beklemediklerini, çok büyük şok yaşadıklarını söyledi.

“STRES, BASKIYI KALDIRAMADIK”

Taner Gülleri, son haftalar geldikçe takımın üzerinde bir baskı oluştuğunu belirterek, “Bu baskıyı bir hafta önceki Somaspor maçında da gördük. 5 maçtır kaybetmeyen, iyi oynayan bir takım vardı. Şampiyonluk yarışı yapan Kastamonu ve Iğdır takımları dahil, her takım karşısında iyi oynadık. Menemen FK karşısında ise baskı altındaydı. 6-7 dakika içinde 3 gol yedik. Futbolcularımın eli ayağı bağlanmış gibi maçı izliyorlardı. Hayatımda böyle bir maç ilk kez yaşıyorum. Maç içinde karşılaşma bitsin diye dua ettim” dedi. 

 

# hafta, HER

30 Nis 2024 - 18:10 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL