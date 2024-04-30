Gülleri: Maç bitsin diye dua ettim

İLK 20 DAKİKADA 3-0 GERİYE DÜŞTÜ

Son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren Derincespor, Menemen FK deplasmanında 1 puan alıp, son hafta düşmesi kesinleşen Denizlispor’u yenip, ligde kalmak istiyordu. Ancak İzmir deplasmanında ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşen Sarı-Lacivertli ekip, 29.dakikada da Furkan Şeker’in atılmasıyla da 10 kişi kaldı. Maçı 7-1 kaybeden Derincespor, yeniden düşme hattına indir. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, böyle bir maç ve skoru beklemediklerini, çok büyük şok yaşadıklarını söyledi.

“STRES, BASKIYI KALDIRAMADIK”

Taner Gülleri, son haftalar geldikçe takımın üzerinde bir baskı oluştuğunu belirterek, “Bu baskıyı bir hafta önceki Somaspor maçında da gördük. 5 maçtır kaybetmeyen, iyi oynayan bir takım vardı. Şampiyonluk yarışı yapan Kastamonu ve Iğdır takımları dahil, her takım karşısında iyi oynadık. Menemen FK karşısında ise baskı altındaydı. 6-7 dakika içinde 3 gol yedik. Futbolcularımın eli ayağı bağlanmış gibi maçı izliyorlardı. Hayatımda böyle bir maç ilk kez yaşıyorum. Maç içinde karşılaşma bitsin diye dua ettim” dedi.