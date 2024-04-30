Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Derince Birlikspor kupasını aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme C Grubu’nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Derince Birlikspor, bir yıl aradan sonra yeniden 1.Küme’ye çıkmanın sevincini yaşıyor. Kırmızı-Lacivertli ekip, şampiyonluk kupasını Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin elinden aldı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derince Birlikspor kupasını aldı mask
Derince Birlikspor kupasını aldı
Derince Birlikspor kupasını aldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KUPAYI BAŞKAN GÖKÇE VERDİ

Geçen yıl 1.Küme’den düşen Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de ilk yılında şampiyonluk yaşadı. C Grubu’nda geçen haftaya kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Lacivertli ekip, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Derince Birlikspor, Pazar günü Derince Stadı’nda oynadığı Körfez Atılım karşılaşması öncesinde kupa töreni yapıldı. Bayrak ve balonlarla süslenen Derince Stadı’ndaki kupa töreninde Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katıldı. Başkan Gökçe, şampiyon takıma kupasını verdi.

Derince Birlikspor kupasını aldı

SERKAN GARAN ÇALIŞTIRIYOR

Yeniden 1.Küme’ye yükselen Derince Birlikspor’u bu sezon lige eski futbolcularından Serkan Garan hazırladı. Genç teknik adamın yardımcılıklarını Metin Coşkun ile Muharrem Erarslan yaptı. Derince Stadı’ndaki kupa törenine Derince Birlikspor Başkanı Rıza Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, ASKF Başkanı adına İzmit Belediye Spor Koordinatörü Hakan Ormancı, Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım da kupa töreninde yer alan isimler arasındaydı. Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, bu mutlu günde yanlarında olan herkese teşekkür ettiler.

Derince Birlikspor kupasını aldı

 

# İzmit, hafta, Körfez, başkan, Derince, Sertif Gökçe

30 Nis 2024 - 18:15 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL