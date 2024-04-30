Derince Birlikspor kupasını aldı

KUPAYI BAŞKAN GÖKÇE VERDİ

Geçen yıl 1.Küme’den düşen Derince Birlikspor, bu sezon 2.Küme’de ilk yılında şampiyonluk yaşadı. C Grubu’nda geçen haftaya kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Lacivertli ekip, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Derince Birlikspor, Pazar günü Derince Stadı’nda oynadığı Körfez Atılım karşılaşması öncesinde kupa töreni yapıldı. Bayrak ve balonlarla süslenen Derince Stadı’ndaki kupa töreninde Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katıldı. Başkan Gökçe, şampiyon takıma kupasını verdi.

SERKAN GARAN ÇALIŞTIRIYOR

Yeniden 1.Küme’ye yükselen Derince Birlikspor’u bu sezon lige eski futbolcularından Serkan Garan hazırladı. Genç teknik adamın yardımcılıklarını Metin Coşkun ile Muharrem Erarslan yaptı. Derince Stadı’ndaki kupa törenine Derince Birlikspor Başkanı Rıza Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, ASKF Başkanı adına İzmit Belediye Spor Koordinatörü Hakan Ormancı, Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım da kupa töreninde yer alan isimler arasındaydı. Kulüp Başkanı Rıza Yıldız, bu mutlu günde yanlarında olan herkese teşekkür ettiler.