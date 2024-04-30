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“Bodrum’u alın, Sakarya’yı bize bırakın”

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Bandırmaspor karşısında alınan galibiyetin yanı sıra, oynanan etkili futbolla taraftarını Süper Lig için umutlandıran Kocaelispor şimdi tüm planını Bodrum FK deplasmanından kayıpsız dönmek üzerine yapıyor. Taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında takıma, “Siz Bodrum’u yenin gelin, Sakarya’yı bize bırakın” mesajı veriyorlar.

“Bodrum’u alın, Sakarya’yı bize bırakın” mask
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ÖNCELİĞİMİZ BORDUM FK

Bandırmaspor karşısında elde ettiği galibiyet ve etkili oyunla camiayı Süper Lig için umutlandıran Kocaelispor’da şimdi tüm hesaplar Bodrum FK deplasmanından kayıpsız dönmek üzerine yapılıyor. Sakat veya cezalısı olmayan, moral motivasyonu en üst seviyele ulaşan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan istediğini alarak dönerse ligi üçüncü bitirmek için güçlü bir adım atacak. 2 puan önündeki Sakaryaspor’un düşme korkusunu yakından hisseden Tuzlaspor karşısında puan kaybı muhtemel.

SAKARYA MAÇI 30 BİN KİŞİ OLUR

Aynı şekilde puan puana olduğumuz Çorum FK’nın da düşme tehlikesi yaşayan Şanlıurfa’yı yenmesi kolay gözükmüyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakiplerinin kaybıyla karlı bir hafta geçirip son haftaya çok avantajlı girebilir. Bu arada sosyal medyada yapılan taraftar paylaşımlarının tamamına yakınında Süper Lig’e çıkılacağı inancı dile getirilerek takıma, “Siz Bordum’u yenip gelin, Sakarya’yı bize bırakın” mesajı veriliyor. Son hafta ezeli rakiple oynanacak maçta tribünlerin dolacağı, müthiş bir atmosfer oluşturulacağı belirtiliyor.

# sosyal, hafta, kocaelispor, Sakarya, Bandırmaspor

30 Nis 2024 - 18:40 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
12

Kadıköylü - Gereksiz puan kayıplarıyla 3.luk icin play oftaki küçük takimlari istahlandirdik gereksiz yere artık yeter bitirin şu işi superlige cikalim

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 00:32
09

Yesillll Siyahhh - O stad inler sakarya macinda agzi olan konusuyo iste antalyada alray maci veya 25.000 kisi izledigi maci arastirsin

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 22:46
08

Sapanca - Siz önce Bodrumspor maçını halledin... Sakarya maçına bakacak olursak maça Sapanca'dan geleceğiz hafız

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 22:40
13

Sakarya lı REİS - @Arifiye 03 nolu yoruma cevabı: Sizde herhalde plakayı unutmayın,ayrıca ikinci plaka faciasını İzmit e ineceğinizeyolu şaşırıp (Niğde ye)varmıştınız(5-1)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 00:55
06

Mehmet Ali Paşa.. - @Arifiye 03 nolu yoruma cevabı: Kabul yenildik geçen yıl bize seyirci yasağı vardı..!

2021 yılını yazmayı unutmuşsun bilader..

hatırlatayım 4-0

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 21:41
02

Kaya4161 - O kadar gereksiz puan kayıpları yaşadık ki;ligin ilk yarı sonunda Kocaeli spor 33 puanla 2.Göztepe 32 puanla 3.sırada idi.30.Haftada Göztepe 60 puan ile şampiyonluğu garantiledi,biz ise 52 puanla 5.sırada.Rakibimizin maçları bizi ilgilendirmemeli,biz kendi maçlarımızı kazanarak ipi göğüsleyebilelim.Göztepe gibi.

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 30 Nisan 19:11
01

Sallama - Devamlı sallayıp duruyoruz. Kocaelispor'un kaç taraftarı var ki 30 bin seyirci gelecekmis

Yanıtla . 4Beğen . 13Beğenme 30 Nisan 18:46
10

Eski̇ruh - @Sallama 01 nolu yoruma cevabı: Bazı maçlar vardır yer yerinden oynar o maçlardan biri budur sezon sonundan beri tek dolucak maç budur tirilyonuna girerim NOKTA.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 23:08
07

Onur Karabay - @Sallama 01 nolu yoruma cevabı: 2020 yılında 3. ligdeyken karşıyaka maçını kaç kişi izlemiş araştır bir bakalım..ağzı olan konuşuyor..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 22:18
05

İzmitli4141414141 - @Sallama 01 nolu yoruma cevabı: 28000 kişi pardon abla

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 21:08
04

İzmitli4141414141 - @Sallama 01 nolu yoruma cevabı: Sen kimsin kimlerdensin bu takım 3.ligte 25 bin kişiye oynadı hayırdır be abla

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 30 Nisan 21:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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