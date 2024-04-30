“Bodrum’u alın, Sakarya’yı bize bırakın”

ÖNCELİĞİMİZ BORDUM FK
Bandırmaspor karşısında elde ettiği galibiyet ve etkili oyunla camiayı Süper Lig için umutlandıran Kocaelispor’da şimdi tüm hesaplar Bodrum FK deplasmanından kayıpsız dönmek üzerine yapılıyor. Sakat veya cezalısı olmayan, moral motivasyonu en üst seviyele ulaşan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan istediğini alarak dönerse ligi üçüncü bitirmek için güçlü bir adım atacak. 2 puan önündeki Sakaryaspor’un düşme korkusunu yakından hisseden Tuzlaspor karşısında puan kaybı muhtemel.
SAKARYA MAÇI 30 BİN KİŞİ OLUR
Aynı şekilde puan puana olduğumuz Çorum FK’nın da düşme tehlikesi yaşayan Şanlıurfa’yı yenmesi kolay gözükmüyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakiplerinin kaybıyla karlı bir hafta geçirip son haftaya çok avantajlı girebilir. Bu arada sosyal medyada yapılan taraftar paylaşımlarının tamamına yakınında Süper Lig’e çıkılacağı inancı dile getirilerek takıma, “Siz Bordum’u yenip gelin, Sakarya’yı bize bırakın” mesajı veriliyor. Son hafta ezeli rakiple oynanacak maçta tribünlerin dolacağı, müthiş bir atmosfer oluşturulacağı belirtiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Kadıköylü - Gereksiz puan kayıplarıyla 3.luk icin play oftaki küçük takimlari istahlandirdik gereksiz yere artık yeter bitirin şu işi superlige cikalim
Öptüm Bay - Kaza kurşunu
Yesillll Siyahhh - O stad inler sakarya macinda agzi olan konusuyo iste antalyada alray maci veya 25.000 kisi izledigi maci arastirsin
Sapanca - Siz önce Bodrumspor maçını halledin... Sakarya maçına bakacak olursak maça Sapanca'dan geleceğiz hafız
Arifiye - Hahaha geçensene da sakaryaya yenildiğniz
Sakarya lı REİS - Sizde herhalde plakayı unutmayın,ayrıca ikinci plaka faciasını İzmit e ineceğinizeyolu şaşırıp (Niğde ye)varmıştınız(5-1)
Mehmet Ali Paşa.. - Kabul yenildik geçen yıl bize seyirci yasağı vardı..!
2021 yılını yazmayı unutmuşsun bilader..
hatırlatayım 4-0
Kaya4161 - O kadar gereksiz puan kayıpları yaşadık ki;ligin ilk yarı sonunda Kocaeli spor 33 puanla 2.Göztepe 32 puanla 3.sırada idi.30.Haftada Göztepe 60 puan ile şampiyonluğu garantiledi,biz ise 52 puanla 5.sırada.Rakibimizin maçları bizi ilgilendirmemeli,biz kendi maçlarımızı kazanarak ipi göğüsleyebilelim.Göztepe gibi.
Sallama - Devamlı sallayıp duruyoruz. Kocaelispor'un kaç taraftarı var ki 30 bin seyirci gelecekmis
Eski̇ruh - Bazı maçlar vardır yer yerinden oynar o maçlardan biri budur sezon sonundan beri tek dolucak maç budur tirilyonuna girerim NOKTA.
Onur Karabay - 2020 yılında 3. ligdeyken karşıyaka maçını kaç kişi izlemiş araştır bir bakalım..ağzı olan konuşuyor..
İzmitli4141414141 - 28000 kişi pardon abla
İzmitli4141414141 - Sen kimsin kimlerdensin bu takım 3.ligte 25 bin kişiye oynadı hayırdır be abla
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.