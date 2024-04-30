“Bodrum’u alın, Sakarya’yı bize bırakın”

ÖNCELİĞİMİZ BORDUM FK

Bandırmaspor karşısında elde ettiği galibiyet ve etkili oyunla camiayı Süper Lig için umutlandıran Kocaelispor’da şimdi tüm hesaplar Bodrum FK deplasmanından kayıpsız dönmek üzerine yapılıyor. Sakat veya cezalısı olmayan, moral motivasyonu en üst seviyele ulaşan Yeşil-Siyahlı ekibimiz zorlu deplasmandan istediğini alarak dönerse ligi üçüncü bitirmek için güçlü bir adım atacak. 2 puan önündeki Sakaryaspor’un düşme korkusunu yakından hisseden Tuzlaspor karşısında puan kaybı muhtemel.

SAKARYA MAÇI 30 BİN KİŞİ OLUR

Aynı şekilde puan puana olduğumuz Çorum FK’nın da düşme tehlikesi yaşayan Şanlıurfa’yı yenmesi kolay gözükmüyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakiplerinin kaybıyla karlı bir hafta geçirip son haftaya çok avantajlı girebilir. Bu arada sosyal medyada yapılan taraftar paylaşımlarının tamamına yakınında Süper Lig’e çıkılacağı inancı dile getirilerek takıma, “Siz Bordum’u yenip gelin, Sakarya’yı bize bırakın” mesajı veriliyor. Son hafta ezeli rakiple oynanacak maçta tribünlerin dolacağı, müthiş bir atmosfer oluşturulacağı belirtiliyor.