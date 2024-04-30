Durdurulan TIR’dan kaçak tütün çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri bir TIR’ı takibe aldı. Takip edilen TIR 30 Mart günü Kartepe Tem Otoyolu İstanbul istikametinde durduruldu. TIR’da yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 3 bin 610 kg nargile tütünü, 660 kg içi kıyılmış tütün ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.