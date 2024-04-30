Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri bir TIR’ı takibe aldı. Takip edilen TIR 30 Mart günü Kartepe Tem Otoyolu İstanbul istikametinde durduruldu. TIR’da yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 3 bin 610 kg nargile tütünü, 660 kg içi kıyılmış tütün ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.
30 Nis 2024 - 19:08- Asayiş Güncelleme:
Durdurulan TIR’dan kaçak tütün çıktı
Tem Otoyolu Kartepe’de durdurulan bir TIR’dan 3 bin 610 kg nargile tütünü, 660 kg içi kıyılmış tütün ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.