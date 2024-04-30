Körfez’den çaldığı minibüs ile İstanbul’da yakalandı

19 Mart günü Körfez ilçesinden çalınan minibüsün peşine düşen polis ekipleri minibüsü çalanların H.B. ve S.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında 29 Mart günü H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Minibüs ile kaçtığı belirlenen S.E.’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. S.E. çaldığı minibüs ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç sahibine teslim edilirken S.E. ve H.B. işlemlerinin ardından tutuklandı.