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Körfez’den çaldığı minibüs ile İstanbul’da yakalandı

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Körfez’den 18 Mart tarihinde çaldığı minibüs ile kaçan S.E. İstanbul’da yakalandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Körfez’den çaldığı minibüs ile İstanbul’da yakalandı mask
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19 Mart günü Körfez ilçesinden çalınan minibüsün peşine düşen polis ekipleri minibüsü çalanların H.B. ve S.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar kapsamında 29 Mart günü H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Minibüs ile kaçtığı belirlenen S.E.’nin İstanbul’da olduğu belirlendi. S.E. çaldığı minibüs ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç sahibine teslim edilirken S.E. ve H.B. işlemlerinin ardından tutuklandı.

# İstanbul, araç, Körfez, polis

30 Nis 2024 - 19:30 - Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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