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Hırsızlık suçundan aranıyordu

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Kocaeli’de bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.D. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Hırsızlık suçundan aranıyordu mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.D. (35), 30 Nisan günü düzenlenen operasyon ile yakalandı. T.D. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Kocaeli

30 Nis 2024 - 19:32 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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