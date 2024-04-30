Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.D. (35), 30 Nisan günü düzenlenen operasyon ile yakalandı. T.D. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Hırsızlık suçundan aranıyordu
Kocaeli’de bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.D. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.