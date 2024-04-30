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Polis şüphelenip durdurdu, üzerinden uyuşturucu çıktı

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Polisin şüphelenerek üzerini aradığı E.Y.’nin üzerinden uyuşturucu çıktı. E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Polis şüphelenip durdurdu, üzerinden uyuşturucu çıktı mask
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Çayırova’da polis ekipleri 29 Nisan günü durumundan şüphelendikleri E.Y.’yi durdurdu. E.Y.’nin üzerinde yapılan aramalarda 358,2 gram senteik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

# polis

30 Nis 2024 - 19:49 - Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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