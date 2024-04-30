1 Mayıs Kocaeli’de 3 yerde kutlanacak

COŞKULU GEÇECEK

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın Kocaeli’de üç farklı noktada kutlanacak, emekçiler buluşacak. İşçi kenti Kocaeli’de bu yıl Hak-İş Konfederasyonu genel mitingini İzmit’te yapmaya karar verdi. Hak-İş saat 13.00’te Kocaeli Kongre Merkezi önünde yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile mitingini yapacak. KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki Emek ve Demokrasi Platformu saat 12.00’de Belediye İşhanından eski Real AVM’nin otoparkına yürüyecek. Gebze’de ise bu yıl sadece basın açıklaması yapılacak. İşçi kenti Kocaeli’de kutlamaların görkemli ve yoğun katılımlı olması bekleniyor.

HAK-İŞ’TE 20 BİN KİŞİ HEDEFİ

Hak-İş Konfederasyonu bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramını Kocaeli’de kutlayacak. Hak-İş Genel başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarının katılacağı miting saat 13.00’te başlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi önünde düzenlenecek olan miting için Marmara bölgesi ve İç Anadolu bölgesinden gelecek olan işçilerin araçları kongre merkezinin üst tarafındaki otoparka bırakılacak ve buradan mitingi alanına geçilecek. Kocaeli’deki üyeler ise üst geçidin ayağında bir araya gelerek genel başkanları Mahmut Arslan ile birlikte alana giriş yapacak. Miting alanında yapılacak konuşmaların ardından işçiler tekrar araçları ile geldikleri illere dönecek. Mitinge katılımın 20 bini bulması bekleniyor.

EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU YÜRÜYECEK

KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Belediye İşhanı önünde bir araya gelerek eski Real AVM’nin otoparkına yürüyecek.

Saat 12.00’de Belediye İşhanı önünde buluşacak platform üyeleri, önde sendikalar, odalar, dernekler ve siyasi partilerin katılımcılarından oluşan korteji oluşturup yürüyüşü başlatacak. Saat 13.30’da Real AVM’nin otoparkına gelmesi planlanan grup burada ortak basın açıklaması yapacak. 1 Mayıs kutlamaları sanatçı Ozan Koç’un seslendireceği türkülerle son bulacak.

GEBZE’DE BASIN AÇIKLAMASI

Her yıl Gebze Sendikalar Birliği tarafından Gebze’de organize edilen 1 Mayıs kutlamaları bu kez yapılmayacak. Sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonların Marmara bölgesinde yapacağı mitingler nedeniyle birliğin yerine Emek ve Demokrasi Güçleri yalnızca basın açıklaması yapacak. CHP, TİP ve EMEP gibi siyasi partilerin ve derneklerin katılacağı 1 Mayıs kutlamaları sadece Gebze Kent Meydanında saat 15.00’deki basın açıklaması ile sınırlı olacak.