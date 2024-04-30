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Anadolu Görev Grubu, İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

Anadolu Görev Grubu, İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladı mask
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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."

Kaynak: AA

30 Nis 2024 - 20:55 - Türkiye --- Okunma

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