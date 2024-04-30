Anadolu Görev Grubu, İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladı

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.