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Anıtpark’a bakım yapılmalı

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İzmit Kadıköy Mahallesi sınırlarında bulunan Anıtpark’ta ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

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Anıtpark’a bakım yapılmalı
Anıtpark’a bakım yapılmalı
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Bölgede oturan, parkın bakımsız olduğunu belirten vatandaşlar aynı zamanda parkın içinde bulunan deprem anıtına da gerekli bakımların yapılmadığını kaydettiler. Vatandaşlar, “Anıtpark’ın zemin taşlarının hemen hepsi kırılmış durumda. Deprem anıtı çok bakımsız. Bu konuda ilgili belediye hangisi ise bu parka bakım yapılmasını istiyoruz. Parkın yeşil alanlarında çöpler var ve oturma alanları çok kötü. Kentin göbeğinde insanların nefes alacağı bir yer daha güzel bir yer haline getirilebilir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz” dedi.

Anıtpark’a bakım yapılmalı

# VAR

30 Nis 2024 - 21:10 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Hkad56& - Anıtpark’ın zemin taşlarının hemen hepsi kırılmış durumda. Deprem anıtı çok bakımsız. Bu konuda ilgili belediye hangisi ise bu parka bakım yapılmasını istiyoruz. Parkın yeşil alanlarında çöpler var ve oturma alanları çok kötü.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 00:05
01

Özyurt - “Şehit Fahrettin Mutaf Parkı”da eski ve bakımsız durumda.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 21:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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