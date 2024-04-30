Anıtpark’a bakım yapılmalı

Bölgede oturan, parkın bakımsız olduğunu belirten vatandaşlar aynı zamanda parkın içinde bulunan deprem anıtına da gerekli bakımların yapılmadığını kaydettiler. Vatandaşlar, “Anıtpark’ın zemin taşlarının hemen hepsi kırılmış durumda. Deprem anıtı çok bakımsız. Bu konuda ilgili belediye hangisi ise bu parka bakım yapılmasını istiyoruz. Parkın yeşil alanlarında çöpler var ve oturma alanları çok kötü. Kentin göbeğinde insanların nefes alacağı bir yer daha güzel bir yer haline getirilebilir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz” dedi.