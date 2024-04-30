Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden o iddialara yanıt geldi

Büyükşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Kocaeli’nde bir yerel internet sitesinde yer alan ve Kartepe’deki 30 dönümlük arazinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ve buranın araç depolama alanı olarak kullanılması için şirket ve kişilere tahsis edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu arazi Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’ne aittir ve 1995 yılında satın alınmıştır. Halkımızın bu ve bunun gibi asılsız haberlere itibar etmeyeceğine olan inancımız sonsuzdur. Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli’de halkımızın doğru ve gerçek haberlere ulaşması için gece gündüz çalışan basın mensuplarımızı tenzih ederek, bu tarz kamuoyunu yanıltıcı haberlere yönelik yasal haklarını kullanacaktır.

İSTİMLAK VE PEŞKEŞ YALANI

İlimizde yer alan bir yerel internet haber sitesinde ‘’Büyükakın önce istimlak etti sonra peşkeş çekti’’ başlığıyla yayınlanan haberde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak gerçeği yansıtmayan, yanlış ve asılsız ithamlar yer almaktadır. Kartepe’de bulunan 30 dönümlük bir arazinin önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edildiği, ardından sıfır araçların depolama alanı olarak kullanılmak üzere bazı şirket ve kişilere tahsis edildiği yönündeki iddia; haberde adı geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediyemize yönelik yalan ve iftiradan ibarettir.

MESNETSİZ VE ASILSIZ İDDİALAR

Söz konusu mesnetsiz ve asılsız haberde; Kartepe’de Pakmaya Fabrikası ile METRO AVM'nin yanındaki Gübretaş'a ait 30 dönümlük arazinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edildiği iddia edilmektedir. İftira ve karalamalarla dolu söz konusu haberde; ‘’Bu alanın Büyükşehir tarafından peşkeş çekildiği ortaya çıktı’’ şeklinde mesnetsiz ve gerçekle bağdaşmayan ifadelere yer verilmektedir.

ARAZİNİN SAHİBİ GÜBRE FABRİKALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin hiçbir köşesinde 1 metrekarelik alanı bile bir şirket veya kişiye peşkeş çekmesi söz konusu bile edilemezken, bu tip mesnetsiz haberlerle kamuoyunda algı oluşturma çabasına gidilmektedir. Söz konusu asılsız haberde yer alan yer arazi, şirket, kişi ve kişilerle Büyükşehir’in hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu 30 dönümlük arazi 1995 yılında Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi tarafından satın alınmıştır ve halen bu şirketin malıdır. Büyükşehir’in bu araziyi istimlak etmesi söz konusu değildir. Üstelik parselde Karayollarının yol çalışması için kamulaştırma şerhi bulunmaktadır.

Kaynak: BÜLTEN