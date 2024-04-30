İşçiler mesai ücretlerini istiyor

İşçiler, “ İzmit belediyesi seçim döneminde bizleri mesaiye davet etti. Elbette bu dönemde herkesin olduğu gibi bizlerin de ek bir gelire ihtiyacımız olduğu için mesai yaptık. Yapılan mesailerin kişi başı yaklaşık 13 ile 15 bin lira arasında bir ederi var. Ama ne yazık ki bu paralar bize ödenmedi. Genel-İş Sendikasını arıyoruz başkan telefonlarına bakmıyor. Bu mesaileri alacak yaklaşık 80 kişiyiz. Bu paraların ödenmemesini anlamıyoruz. 20 Nisan’da ödenmesi gereken para hala ödenmedi. Bu konuda belediye yönetiminin bize bir açıklama yapmasını istiyoruz. Para yoksa paranın olmadığını söylesinler. Ama bizi mağdur etmesinler” dedi.