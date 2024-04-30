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30 Nis 2024 - 22:02- Perde Arkası G:

İşçiler mesai ücretlerini istiyor

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Seçim döneminde İzmit Belediyesi tarafından mesai yaptırılan Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları mesailerini istiyor. 20 Nisan’da ödenmesi gereken mesailerinin ödenmediğini ifade eden işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramına mağdur girdiklerini söyledi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
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İşçiler, “ İzmit belediyesi seçim döneminde bizleri mesaiye davet etti. Elbette bu dönemde herkesin olduğu gibi bizlerin de ek bir gelire ihtiyacımız olduğu için mesai yaptık. Yapılan mesailerin kişi başı yaklaşık 13 ile 15 bin lira arasında bir ederi var. Ama ne yazık ki bu paralar bize ödenmedi. Genel-İş Sendikasını arıyoruz başkan telefonlarına bakmıyor. Bu mesaileri alacak yaklaşık 80 kişiyiz. Bu paraların ödenmemesini anlamıyoruz. 20 Nisan’da ödenmesi gereken para hala ödenmedi. Bu konuda belediye yönetiminin bize bir açıklama yapmasını istiyoruz. Para yoksa paranın olmadığını söylesinler. Ama bizi mağdur etmesinler” dedi.

# VAR, İzmit, para, başkan

30 Nis 2024 - 22:02 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Mantık - Maaşlari bile odeyemez hale getirdiler.İzmit belediyesini ,olsun gülümseyerek izlicez bu dönem,bunlar daha başlangıç

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 23:36
03

Izmit - Daha durun maaşları veremicek hale gelecek görürsünüz ama yine mağdur edebiyatı yapar belli Bi kesimde bunu yer

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 30 Nisan 23:29
01

İzmit'li - Fatma başkanım şu mesailerimizi öde artık, biraz da biz gülümseyelim

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 22:47
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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