Alikahya’nın 17 yıllık muhtarı Sevgi Koyun, tramvayın bitmesini dört gözle bekliyor... "Cumhuriyet’te en büyük sorun ulaşım"

Koyun, mahallenin en büyük sorununun ulaşım olduğuna dikkat çekerek, “Stadyum tramvayın tamamlanması sonrasında ring servisler ile ulaşım sorununa bir nebze de olsa çözüm olacağını düşünüyorum.” dedi.

SEVGİ KOYUN BEŞİNCİ DÖNEMİNE BAŞLADI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde muhtarlık için Sevgi Koyun, Çiğdem Furtun Yıldız, Ebru Dokumacı ve Ayşe Filiz olmak üzere 4 kadın aday yarıştı.

Seçimi 17 yıldır muhtarlık görevini yürüten Sevgi Koyun kazandı. Beşinci kez muhtar seçilen Koyun yeni dönem için projelerini gazetemize anlattı. Muhtar Koyun bölgesinin en büyük sorununun ulaşım olduğuna dikkat çekti. Koyun yeni dönemde mahallede bulunan parkları yenilemek istediklerini ifade etti.

Sevgi Koyun; mahalleyle ilgili yeni dönem planları konusunda şunları anlattı:

“ Ben Sevgi Koyun. Evli ve üç çocuk annesiyim. 24 yıldır Yuvam Akarca’da oturuyorum. 2007 yılında bu bölgede tek muhtarlık vardı. Bana da böyle bir teklif geldi ve aday oldum. 2007 yılından bu yana muhtarlık görevini yürütüyorum. Bu dönemde üç tane kadın arkadaşımızla birlikte yarıştık. Beşinci kez sandıktan çıkmayı başardım. Görevimin başındayım. Okul aile birliği başkanıydım. Buraya layık görüldük ve elimizden geldiğince işimizi yapmaya çalışıyoruz.

SORUNLARI MAHALLELİ İLE YÖNETTİK

Ben muhtar olduğum sürede üç dönem boyunca sigortamı kendim ödedim. Devlet Bağ-Kurlu yapıyor ama ödemesini sen yapıyorsun. 12 yıl ben bu parayı kendi cebimden ödedim. Dördüncü dönemimde devlet ödedi. Bir dönem daha muhtarlık yaparak emekli olayım dedim. Emekli hakkımı kazanmak için tekrar aday oldum, bu durumu mahalleme de anlattım. Mahallem de bunu uygun gördü. 17 yıl boyunca mahallemizde güzel şeyler yaptık. 2007 yılında seçildiğimde 5 yıl boyunca canlı müziğin de olduğu Anneler Günü etkinliği yaptım, bu etkinliklerde yılın annesini seçtik. Bugüne kadar güzel geziler organize ettik. Mahallemizdeki sorunları, mahallemizde yaşayanlarla birlikte yönetmeye çalıştık.

EN BÜYÜK SORUN ULAŞIM

Bizim en büyük sorunumuz ulaşım. Yuvam Akarca bölgesinde ulaşım sıkıntımız var. Tramvayımız alt yoldan caddeden geçecek. Tramvay yapıldıktan sonra Yuvam Akarca’ya ring servis şeklinde arabalar çıkarsa ulaşım sor unumuz bir nebze çözülür. Mahallemizde parklarımız çok eskidi. İzmit ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çocuklarımız için daha güzel parklar mahallemize kazandırmak istiyoruz. Bölgemizde belediyeye ait çok bir yer olmadığı için bir düğün salonu, çay bahçesi veya ekstra bir şey talep edemiyoruz. Belediye bize yer gösterin yapalım diyor ama yer gösteremiyoruz.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde 5 bin tane seçmenimiz var. Mahallemize bağlı üç tane okulumuz, Jandarma Komutanlığı, sağlık ocağımız bulunuyor. Bu bölgenin en büyük mahallesiyiz. Geçmiş dönemde mahallede yaşayan vatandaşlarımızı Sarısu kampının piknik alanından faydalandırdık. Mahalle sakinlerimiz için gezilerimiz oluyor, belediyemizin etkinliklerinden Faydalanıyoruz. Bu sene 20 yılın ardından ilk kez iftarımız oldu. Çeşitli etkinlikleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ev hanımlarımız evde oturduğu ve iş yaptığı için canları sıkılıyor. Gezmek ve eğlenmek istiyorlar. Belediyeler bize bu imkanları verdiği müddetçe biz de bunları paylaşacağız.

KADIN MUHTAR ARTIŞI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Yeni seçilen kadın muhtarlara tavsiyem muhtarlığına kim gelirse gelsin güler yüzlü davranmalarıdır. O bana oy verdi veya bu oy vermedi diye hiç ona bakmasınlar. Kazanan kendileri olur. Güler yüzlü davranıp herkese eşit davransınlar. Bir çocuk dahi gelirse önce ayağa kalkıp hoş geldiniz demelerini isterim. Bize bir şeyler sordukları zaman biz de elimizden geldiği kadar bildiklerimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Çağırdıkları halde muhtarlıklarına gidip gösteririm, hiç sıkıntı yok. Tüm kadın muhtarlarımızla güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Kadın muhtar sayısında artış bizi çok mutlu etti.

MAHALLELİMİZLE BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Ben 17 yıldır Alikahya Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı yapıyorum. Mahallemi çok seviyorum. Buradan mahalleme bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde buradayım ve onlarla birlikte başarıyoruz. Hiçbir zaman ben yaptım ya da ben yapıyorum diye hiç bu kelimeyi kullanmadım. Ne yaparsak biz mahallelimiz ile yapıyoruz. Birlikte başarıyoruz ve başarmaya devam edeceğiz.”