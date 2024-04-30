Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı

Sarı uyarı yapılan iller arasında bulunan Nevşehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli olan sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Uçhisar beldesi yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü meyve ağacının parçalandığı görüldü.
Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.