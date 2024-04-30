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Her yağışta çamur deryası oluyor

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Kartepe Ataevler sakinleri, özellikle Eşref Uslu İlkokulu'nun arka tarafında bulunan Kemalpaşa Caddesi boyunca çamur deryasına dönen yolun yapılmasını istedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Her yağışta çamur deryası oluyor mask
Her yağışta çamur deryası oluyor
Her yağışta çamur deryası oluyor
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Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan yol, yağmur yağışlarında çamur olması nedeniyle öğrenci ve vatandaşların geçişi sırasında zorluk yaşanıyor. Uzun süredir yolun yapılmadığını ifade eden sokak sakinleri, belediye ekiplerinden çözüm istediklerini dile getirdiler. Kartepe Ataevler mahalle sakinleri tarafından yapılan açıklamada; "Mahallemizin uzun süredir böyle bir dağınıklık içinde bırakıldı. Eşref Uslu İlkokulu'nun arka tarafında yer alan bölgede özellikle yağışlı havalarda çamur oluşmasına neden oluyor. Öğrenciler ve veliler geçiş sırasında zorlanıyor. Konu hakkında yetkili ekiplerden bu duruma karşı çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Her yağışta çamur deryası oluyor
Her yağışta çamur deryası oluyor

# ifade

30 Nis 2024 - 23:15 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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