Her yağışta çamur deryası oluyor

Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan yol, yağmur yağışlarında çamur olması nedeniyle öğrenci ve vatandaşların geçişi sırasında zorluk yaşanıyor. Uzun süredir yolun yapılmadığını ifade eden sokak sakinleri, belediye ekiplerinden çözüm istediklerini dile getirdiler. Kartepe Ataevler mahalle sakinleri tarafından yapılan açıklamada; "Mahallemizin uzun süredir böyle bir dağınıklık içinde bırakıldı. Eşref Uslu İlkokulu'nun arka tarafında yer alan bölgede özellikle yağışlı havalarda çamur oluşmasına neden oluyor. Öğrenciler ve veliler geçiş sırasında zorlanıyor. Konu hakkında yetkili ekiplerden bu duruma karşı çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.