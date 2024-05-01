Atatürk Bulvarı’na trafik düzenlemesi isteniyor

Ancak düzenlenen bulvardaki çöp kutuları ve araç parklanmaları için vatandaşların isteği var. Vatandaşlar, “Bulvar çok güzel oldu. Ama çöp kutuları bulvara yakışmıyor. Aynı zamanda bulvarda her noktaya yapılan araç parklanmaları tüm caddeyi kapatıyor. Çöp arabaları çöpleri almaya geldiğinde park eden araçlar yüzünden çöpleri alamıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçmek için resmen araçlardan kalan boşlukları arıyor. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Kadıköy mahallesinde katlı otopark olmasına rağmen kimse aracını buraya götürmüyor. Hemen bulvarın alt tarafından Milli İrade Meydanı otoparkı var kimseye buraya aracını götürmüyor. Ama bulvara park ediyorlar. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istiyoruz. Bu bulvarın gerçekten Cumhuriyet Bulvarı devamı gibi olması için bu araç parkları kaldırılmalı” dedi.