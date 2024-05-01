Ancak düzenlenen bulvardaki çöp kutuları ve araç parklanmaları için vatandaşların isteği var. Vatandaşlar, “Bulvar çok güzel oldu. Ama çöp kutuları bulvara yakışmıyor. Aynı zamanda bulvarda her noktaya yapılan araç parklanmaları tüm caddeyi kapatıyor. Çöp arabaları çöpleri almaya geldiğinde park eden araçlar yüzünden çöpleri alamıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçmek için resmen araçlardan kalan boşlukları arıyor. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapmasını istiyoruz. Kadıköy mahallesinde katlı otopark olmasına rağmen kimse aracını buraya götürmüyor. Hemen bulvarın alt tarafından Milli İrade Meydanı otoparkı var kimseye buraya aracını götürmüyor. Ama bulvara park ediyorlar. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istiyoruz. Bu bulvarın gerçekten Cumhuriyet Bulvarı devamı gibi olması için bu araç parkları kaldırılmalı” dedi.
Atatürk Bulvarı’na trafik düzenlemesi isteniyor
Atatürk Bulvarı’nı Cumhuriyet Bulvarının devamı gibi yapan Büyükşehir Belediyesi, bulvarı ışıklandırdı.
01 May 2024 - 00:07 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.