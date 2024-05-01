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Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor

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Derince Öğretmenler mevkii ve Otogar arasında toplu taşıma hizmeti veren 118 Nolu hatta çalışan 41 J 0074 plakalı araç ile ilgili vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor mask
Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor
Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor
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Özel halk otobüslerinin hijyenden yoksun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Gerçekten kötü bir toplu taşıma hizmeti alıyoruz. 41 J 0074 plakalı aracın içinde cam kenarları pislik dolu, koltuklar yerlerinden düşüyor, araç çok bakımsız. Bu araçlarla biz toplu taşıma hizmeti alıyoruz ve 13 lira biniş ücreti ödüyoruz. Gerçekten bu kadar kötü bir hizmet hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti yerine Büyükşehir Belediyesi araçları ile bu hizmeti almak istiyoruz” dedi.

 

Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor
Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor

# hizmet, araç, Büyükşehir

01 May 2024 - 00:28 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Adam - Demirden olsa dayanmaz bu hale getiren şöför deildir sanırım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 01:07
01

Moonstar - O sizin bir mınübus 1 litre mazot ile 5 km anca gidiyor.mazot 42 TL sen 13 TL bilet parası verdim diyorsun.verdigin 13 TL ile o minibüs 2 km mazot maliyeti bile degil.diğer giderleri hesaba katmaduk bile

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 01:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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