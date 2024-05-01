Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor

Özel halk otobüslerinin hijyenden yoksun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Gerçekten kötü bir toplu taşıma hizmeti alıyoruz. 41 J 0074 plakalı aracın içinde cam kenarları pislik dolu, koltuklar yerlerinden düşüyor, araç çok bakımsız. Bu araçlarla biz toplu taşıma hizmeti alıyoruz ve 13 lira biniş ücreti ödüyoruz. Gerçekten bu kadar kötü bir hizmet hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti yerine Büyükşehir Belediyesi araçları ile bu hizmeti almak istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Adam - Demirden olsa dayanmaz bu hale getiren şöför deildir sanırım
Moonstar - O sizin bir mınübus 1 litre mazot ile 5 km anca gidiyor.mazot 42 TL sen 13 TL bilet parası verdim diyorsun.verdigin 13 TL ile o minibüs 2 km mazot maliyeti bile degil.diğer giderleri hesaba katmaduk bile
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.