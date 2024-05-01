Minibüslerin koltukları yerinden çıkıyor

Özel halk otobüslerinin hijyenden yoksun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Gerçekten kötü bir toplu taşıma hizmeti alıyoruz. 41 J 0074 plakalı aracın içinde cam kenarları pislik dolu, koltuklar yerlerinden düşüyor, araç çok bakımsız. Bu araçlarla biz toplu taşıma hizmeti alıyoruz ve 13 lira biniş ücreti ödüyoruz. Gerçekten bu kadar kötü bir hizmet hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özel halk otobüsleri ile toplu taşıma hizmeti yerine Büyükşehir Belediyesi araçları ile bu hizmeti almak istiyoruz” dedi.