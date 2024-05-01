Köpekler genç kadını parçalıyordu

Genç kadın kapısı açık bir apartmana girerek kurtuldu. Evinden İstanbul’daki işine gitmek için servisinin kalktığı Orduevi durağına yürüdüğünü söyleyen genç kadın, “Yolun her iki tarafında kaldırımda köpekler olduğu için ben yolun ortasında yürüdüm. Aslında köpeklerden korkan biri değilim. Ama çok fazla oldukları için yolun ortasında yavaşça yürüyordum. Bir anda köpekler bana saldırdı. Elimdeki şemsiye ile kendimi korudum ve kapısı açık bir apartmanın içine girdim. Burada bekledim. Beni gören üç kadın ile birlikte durağa yürüdüm. Onlar da bana her sabah aynı sıkıntıyı yaşadıkları için birlikte yürüdüklerini söyledi. Belediyenin bu bölgedeki köpekleri toplamalarını istiyoruz. Çünkü saldırganlar ve yarın işe giderken başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Kimsenin canı yanmadan önlem alınmasını istiyorum” dedi.