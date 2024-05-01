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Köpekler genç kadını parçalıyordu

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İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi eski Kız Meslek Lisesi bölgesinde dün sabah işe giden genç bir kadına köpek sürüsü saldırdı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Köpekler genç kadını parçalıyordu mask
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Genç kadın kapısı açık bir apartmana girerek kurtuldu. Evinden İstanbul’daki işine gitmek için servisinin kalktığı Orduevi durağına yürüdüğünü söyleyen genç kadın, “Yolun her iki tarafında kaldırımda köpekler olduğu için ben yolun ortasında yürüdüm. Aslında köpeklerden korkan biri değilim. Ama çok fazla oldukları için yolun ortasında yavaşça yürüyordum. Bir anda köpekler bana saldırdı. Elimdeki şemsiye ile kendimi korudum ve kapısı açık bir apartmanın içine girdim. Burada bekledim. Beni gören üç kadın ile birlikte durağa yürüdüm. Onlar da bana her sabah aynı sıkıntıyı yaşadıkları için birlikte yürüdüklerini söyledi. Belediyenin bu bölgedeki köpekleri toplamalarını istiyoruz. Çünkü saldırganlar ve yarın işe giderken başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Kimsenin canı yanmadan önlem alınmasını istiyorum” dedi.

# İstanbul, HER

01 May 2024 - 00:39 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Moonstar - Köpekleri insanları parçalarına ayırsınlar diye besliyorlar.birde evlenmemiş bekar insanlar tanışmak için hayvan sever gibi davranıp tanışıp sosyalleşmek için takılıyorlar.istersen bir gün köpek gezdirmeye çık en az 3 hanım köpek sevecem diye sana konuşma tanışma fırsatı verecektir .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 00:56

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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