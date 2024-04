Sokaklar çöp içinde

Gönderdikleri kirlilik görüntüleri ile sorunlarını dile getiren vatandaşlar, “Mehmet Ali Paşa mahallesi Esen Sokak, Önder Sokak ve Zincirli Kuyu Caddesi üzerinde çöpler temizlenmiyor ve cadde pislik içinde. Her yer berbat durumda. Belediyenin bir an önce bu pislikleri kaldırıp, sokak ve caddede temizlik yapmasını istiyoruz. Çünkü artık bu alanlar kokuyor. Yıkanması gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz” dediler.