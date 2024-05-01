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Sokaklar çöp içinde

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İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yer alan Zincirlikuyu Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar sokakların ve caddelerin temizlenmemesi nedeniyle belediyeye tepkili.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
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Sokaklar çöp içinde
Sokaklar çöp içinde
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Gönderdikleri kirlilik görüntüleri ile sorunlarını dile getiren vatandaşlar, “Mehmet Ali Paşa mahallesi Esen Sokak, Önder Sokak ve Zincirli Kuyu Caddesi üzerinde çöpler temizlenmiyor ve cadde pislik içinde. Her yer berbat durumda. Belediyenin bir an önce bu pislikleri kaldırıp, sokak ve caddede temizlik yapmasını istiyoruz. Çünkü artık bu alanlar kokuyor. Yıkanması gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz” dediler.

Sokaklar çöp içinde
Sokaklar çöp içinde

# HER

01 May 2024 - 01:06 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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