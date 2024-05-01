Gönderdikleri kirlilik görüntüleri ile sorunlarını dile getiren vatandaşlar, “Mehmet Ali Paşa mahallesi Esen Sokak, Önder Sokak ve Zincirli Kuyu Caddesi üzerinde çöpler temizlenmiyor ve cadde pislik içinde. Her yer berbat durumda. Belediyenin bir an önce bu pislikleri kaldırıp, sokak ve caddede temizlik yapmasını istiyoruz. Çünkü artık bu alanlar kokuyor. Yıkanması gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz” dediler.
- Perde Arkası
Sokaklar çöp içinde
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yer alan Zincirlikuyu Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar sokakların ve caddelerin temizlenmemesi nedeniyle belediyeye tepkili.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.