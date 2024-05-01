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1 Mart İskelesi’nin bakıma ihtiyacı var

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İzmit Marina’da bulunan 1 Mart İskelesinin deniz tarafındaki bölümleri yıkılmaya yüz tutmuş.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
1 Mart İskelesi’nin bakıma ihtiyacı var mask
1 Mart İskelesi’nin bakıma ihtiyacı var
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İskelenin hemen Marina tarafında bulunan duvarı olası bir fırtınada yıkılabileceğini söyleyen iskeleyi kullanan vatandaşlar, “Marina çok bakımsız. Zaten marinanın üst bölgesinde büyük bir çatlak oluşmuş. Şimdi iskelenin deniz tarafındaki duvarında da çatlak oluşunca gerçekten korkmaya başladık. Olası bir fırtınada bu duvarlar yıkılabilir. Ya da küçük bir deprem de de çökebilir. Bu konuda belediyeden bir çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.

# çalışma

01 May 2024 - 01:21 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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