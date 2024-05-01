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01 May 2024 - 01:30- Asayiş G:

Trafik ışıklarında korkutan kaza!

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin trafik ışıklarında çarpışması neticesinde bir kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Trafik ışıklarında korkutan kaza! mask
Trafik ışıklarında korkutan kaza!
Trafik ışıklarında korkutan kaza!
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Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 BAS 375 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 34 AAY 597 plakalı araç trafik ışıklarında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İki otomobilde de hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik ışıklarında korkutan kaza!
Trafik ışıklarında korkutan kaza!
Trafik ışıklarında korkutan kaza!

Kaynak: İHA

# İzmit, araç, polis, sevk

01 May 2024 - 01:30 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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