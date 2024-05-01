Trafik ışıklarında korkutan kaza!

Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 BAS 375 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 34 AAY 597 plakalı araç trafik ışıklarında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İki otomobilde de hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.