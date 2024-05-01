Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Caddedeki dekor artık değişmeli

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit 28 Haziran Mahallesi ile Kadıköy Mahallesi'nin kesiştiği noktada yer alan Turan Güneş Caddesi üzerindeki alanda yer akan dekor artık kötü görünüyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Caddedeki dekor artık değişmeli mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bölge estetiğine katkı sağlamaktan uzak kalan dekor elden geçirilmeli ve etrafı temizlenmesi konusunda bölge sakinlerinin belediyeden talebi var. Bölge sakinleri, “Bu dekor artık eskidi ve işlevini yitirdi. Bu konuda belediyenin artık bir çalışma yapmasını ve bu alanı temizleyerek yeniden düzenlemesini istiyoruz. Bu bölgeye değer katacak bir çevre düzenlemesi talep ediyoruz. Bu konuda ilgili belediyenin gerekli çalışmayı yapacağını düşünüyoruz. Biz vatandaşların talebi görmezden gelinmemeli” dedi.

# çalışma, VAR

01 May 2024 - 01:52 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL