Caddedeki dekor artık değişmeli

Bölge estetiğine katkı sağlamaktan uzak kalan dekor elden geçirilmeli ve etrafı temizlenmesi konusunda bölge sakinlerinin belediyeden talebi var. Bölge sakinleri, “Bu dekor artık eskidi ve işlevini yitirdi. Bu konuda belediyenin artık bir çalışma yapmasını ve bu alanı temizleyerek yeniden düzenlemesini istiyoruz. Bu bölgeye değer katacak bir çevre düzenlemesi talep ediyoruz. Bu konuda ilgili belediyenin gerekli çalışmayı yapacağını düşünüyoruz. Biz vatandaşların talebi görmezden gelinmemeli” dedi.