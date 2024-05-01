Bölge estetiğine katkı sağlamaktan uzak kalan dekor elden geçirilmeli ve etrafı temizlenmesi konusunda bölge sakinlerinin belediyeden talebi var. Bölge sakinleri, “Bu dekor artık eskidi ve işlevini yitirdi. Bu konuda belediyenin artık bir çalışma yapmasını ve bu alanı temizleyerek yeniden düzenlemesini istiyoruz. Bu bölgeye değer katacak bir çevre düzenlemesi talep ediyoruz. Bu konuda ilgili belediyenin gerekli çalışmayı yapacağını düşünüyoruz. Biz vatandaşların talebi görmezden gelinmemeli” dedi.
- Perde Arkası
Caddedeki dekor artık değişmeli
İzmit 28 Haziran Mahallesi ile Kadıköy Mahallesi'nin kesiştiği noktada yer alan Turan Güneş Caddesi üzerindeki alanda yer akan dekor artık kötü görünüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.