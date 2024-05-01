Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak

23 MAYIS’TA YAPILACAK

Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinikler binasının karşısında bulunan Halk Sağlığı Laboratuvarı, herhangi bir depremde yıkılma riski taşıdığı için yıllar önce boşaltıldı. Adeta bir mezbeleliği andıran ve ne yazık ki akşamcıların mekanı olan binanın yıkılması için yeni binanın ihale tarihinin açıklanması bekleniyordu. İl Sağlık Müdürlüğü yeni binanın ihalesini kamuoyuna duyurdu. İhale, 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

DEV BİR KOMPLEKS

Yeni binada sadece Halk Sağlığı Laboratuvarı olmayacak. İçinde 9 hekimli bir aile sağlığı merkezi ve 112 Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bulunacağı İzmit 1 Basamak Sağlık Kompleksi de olacak. Yeni bina toplam 5 bin 836 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükselecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak. Firmanın, 600 günde inşaatı tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi