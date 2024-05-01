Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak

23 MAYIS’TA YAPILACAK
Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinikler binasının karşısında bulunan Halk Sağlığı Laboratuvarı, herhangi bir depremde yıkılma riski taşıdığı için yıllar önce boşaltıldı. Adeta bir mezbeleliği andıran ve ne yazık ki akşamcıların mekanı olan binanın yıkılması için yeni binanın ihale tarihinin açıklanması bekleniyordu. İl Sağlık Müdürlüğü yeni binanın ihalesini kamuoyuna duyurdu. İhale, 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.
DEV BİR KOMPLEKS
Yeni binada sadece Halk Sağlığı Laboratuvarı olmayacak. İçinde 9 hekimli bir aile sağlığı merkezi ve 112 Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bulunacağı İzmit 1 Basamak Sağlık Kompleksi de olacak. Yeni bina toplam 5 bin 836 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükselecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak. Firmanın, 600 günde inşaatı tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Geri Zekalı - doktorda olacakmı?
Adalet terazisi - Belli ki devlet hastanesi kapanıyor. Zaten hastane şu anda en düşük kapasitese çalışıyor. Yatan hasta kalmadı gibi. Hastalar çoğunlukla şehir hastanesine yönlendiriliyor. Bir çok ünite kapalı. Şehir içinde böyle bir hizmet kaybolmamalı. Bu konuda halk bir araya gelip yürüyüş yapmalı. Bu bina halkın parasıyla yapıldı. Şehir merkezi ve yakın yerlerde bir çok yaşlı hasta var Şehir hastanesine nasılsın neden gitsin, yaşlı olmayan neden gitsin. İsraf ve halka eziyet bu
Efendi - Oralar zaten çok karışık trafik olarak.. iyice karışacak.. oralarda çok büyük otopark sıkıntısı var...
:) - Yeni binanın görseline bakılırsa ormanlık bir alana da taşınacak bina herhalde!
Suat Bayri - O bina deprem yıkılması gerekirdi depremde karkas halindedi
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.