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01 May 2024 - 08:36- Sağlık G:

Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak

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Kocaeli Devlet Hastanesi’nin hemen yanındaki eski Halk Sağlığı Laboratuvarı binasının yerine dev bir sağlık kompleksi yapılacak. Yeni binanın ihale tarihi de belli oldu.

Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak mask
Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak
Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak
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23 MAYIS’TA YAPILACAK

Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinikler binasının karşısında bulunan Halk Sağlığı Laboratuvarı, herhangi bir depremde yıkılma riski taşıdığı için yıllar önce boşaltıldı. Adeta bir mezbeleliği andıran ve ne yazık ki akşamcıların mekanı olan binanın yıkılması için yeni binanın ihale tarihinin açıklanması bekleniyordu. İl Sağlık Müdürlüğü yeni binanın ihalesini kamuoyuna duyurdu. İhale, 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak

DEV BİR KOMPLEKS

Yeni binada sadece Halk Sağlığı Laboratuvarı olmayacak. İçinde 9 hekimli bir aile sağlığı merkezi ve 112 Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de bulunacağı  İzmit 1 Basamak Sağlık Kompleksi de olacak. Yeni bina toplam 5 bin 836 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yükselecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak. Firmanın, 600 günde inşaatı tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmesi bekleniyor.

Yeni Halk Sağlığı binası böyle olacak

Kaynak: Haber Merkezi

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01 May 2024 - 08:36 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Adalet terazisi - Belli ki devlet hastanesi kapanıyor. Zaten hastane şu anda en düşük kapasitese çalışıyor. Yatan hasta kalmadı gibi. Hastalar çoğunlukla şehir hastanesine yönlendiriliyor. Bir çok ünite kapalı. Şehir içinde böyle bir hizmet kaybolmamalı. Bu konuda halk bir araya gelip yürüyüş yapmalı. Bu bina halkın parasıyla yapıldı. Şehir merkezi ve yakın yerlerde bir çok yaşlı hasta var Şehir hastanesine nasılsın neden gitsin, yaşlı olmayan neden gitsin. İsraf ve halka eziyet bu

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 12:00
03

Efendi - Oralar zaten çok karışık trafik olarak.. iyice karışacak.. oralarda çok büyük otopark sıkıntısı var...

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 11:41
02

:) - Yeni binanın görseline bakılırsa ormanlık bir alana da taşınacak bina herhalde!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 10:49
01

Suat Bayri - O bina deprem yıkılması gerekirdi depremde karkas halindedi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 08:47
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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