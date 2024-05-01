Keleş, müteahhitler odası kurulması çağrısında bulundu

KOCAELİ DELEGELERİ KATILDI

İMKON’un 5’inci Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleşti. Kocaeli İMKON Üst Kurul Delegeleri Abdullah Üstübi, İsmail Akova, Nurali Paşaoğlu ve Fatih Altay ile birlikte Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş de genel kuruldaki yerini aldı. Sektör temsilcisi pek çok ismin katıldığı genel kurul sonrası basın açıklaması yayımlanan Oğuzhan Keleş, artık müteahhitlerin bir odası olması gerektiğinin altını çizdi. Keleş’in açıklamasında sorunları sıralarken “Arz-talep noktasında en önemli sorunun maliyetlerin her geçen gün kontrolsüz bir şekilde artması ve talep kesiminde artan maliyetlerden dolayı konuta kolay erişememe sorunu.

YAPISAL VE FİNANSAL SORUNLAR

Konut maliyetinin ortalama yüzde 50’sine tekabül altyapısı hazır konut imarlı arsa sorunu. Temel inşaat malzemelerinde enflasyon girdi maliyetleri üzerinde fahiş fiyat artışları başta çimento ve buna bağlı ürünler. Yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı yapısal sorunlar. İnşaat iş gücünde nitelikli eleman bulma ve işçilik maliyetlerinin aşırı artma sorunu. Sektörün ve konut alıcısının makul krediye erişim sorunu. Kentsel dönüşümün önündeki yapısal ve finansal sorunlar. Yapı denetim ve şantiye şefliğinden kaynaklı yapısal sorunlar.

ÇALIŞMALAR YAPSA DA ÇÖZÜM OLMAMIŞTIR

Kanun yapıcıların ve bu kanunları kamu adına uygulayıcı bakanlıkların sektörden kopuk uygulama anlayışından kaynaklı yapısal sorunlar. İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda karşılaşılan reel sorunlar. Hükümetimiz alt-orta gelir grubuna yönelikte ciddi çalışmalar yapsa da arz ve talep kesiminin sorunlarına çözüm olamamıştır. Maalesef Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sektörle ilgili çalışmalarının sektörümüzden kopuk gelişmesi, yapım kalitesine katkı sağlamayan yeni engeller teşkil etmektedir.

HEPİMİZ AYNI TARAFTAYIZ

Hâlbuki hepimiz aynı taraftayız. Vatandaşımızın daha sağlam ve ucuz bir şekilde konuta erişim politikalarını savunuyor ve destekliyoruz. Hükümetimizden müteahhitler ve yüklenicilerle interaktif diyalog kurarak, piyasa dengesinin korunmasını, sürdürülebilirliğini sağlamasıdır. Sektör temsilcileri olarak deprem risk kuşağı altında olan ülkemizdeki 6 milyona yakın çürük yapı stoğunun ancak bu şekilde dönüşüm azminin oluşabileceğini, vatandaşlarımızın depreme karşı güvenli konuta erişimin daha kolay olacağına inanıyoruz. Yeni dönemde konfederasyon olarak sektör sorunlarının çözümü için 2 temel ana ilke hedefine odaklanacağız” ifadeleri yer aldı.