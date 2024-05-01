Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM sınav tarihi ve yerleri açıklandı

Sınav giriş belgeleri e-Devlet sistemi içerisinde yer alan " Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranından görüntülenebilecek. Adayların dikkatine; posta yolu veya diğer iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, bu nedenle internetten yapılan duyuru tebliğ niteliğinde.

Sınav merkezlerine girişte adayların yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer elektronik eşyalar ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekiyor.

Başarıyla geçen adaylar ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek mülakat sınavına katılacaklardır. Mülakat sınavı hakkındaki tarihler Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden duyurulacaktır.

POLİS AKADEMİSİ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

Yapılan duyuruda; "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM MÜLAKATLARI HAKKINDA

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

UYARI: Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Polislerin görev tanımları, insanların can ve mallarının güvenliğini sağlama şeklinde tanımlanabilir. Sınava girip başarılı olan ve Polis Akademisi’nden mezun kişiler polis olabilir. Son yıllarda artış gösteren polis alımı ile birlikte pek çok kişi bu sınavların içeriğini, alım sürecini de merak ediyor. “Polis Akademisi’ne nasıl girilir?” ve “Polis Akademisi kaç yıl?” gibi bir çok sorunun cevabını burada bulabilirsin.

Polis olmak ve polislik mesleğini icra etmek isteyen kişilere Polis Akademisi giriş şartları için bazı ayrıntılar sunulur. Polis Akademisi’nin sunduğu bu şartlara kişi uygunsa, polis olmak isteyenlere yönelik olarak Polis Akademisi duyurular yayınlar. Sen de bu duyuruları takip ederek, ilan açıldığı zaman başvuru yapabilirsin. Daha sonra ilk olarak, polis olabilmek için gerekli fiziksel şartlara sahip olup olmadığını kontrol için fiziksel bir test gerçekleştirilir. Bu testi geçen kişiler yazılı ve sözlü mülakata alınır. Bu aşamalarda başarılı olabilirsen, ardından spor mülakatına katılman gerekir. Bu mülakatta da gereken performansı gösterebilirsen, sağlık ve güvenlik soruşturması süreci başlar. Tüm aşamaları başarı ile tamamlayabilirsen Polis Akademisi’ne girmeye hak kazanabilirsin.

Polis Akademisi nedir?

Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatına memur, amir, orta ve üst derecede yönetici yetiştirmek üzere kurulmuş olan yükseköğretim kurumu şeklinde tanımlanır. Çeşitli şehirlerdeki yerleşkelerde; önlisans, polis meslek yüksekokulları, güvenlik ve adli bilimler alanlarında yükseköğrenim düzeyinde eğitim verir. Türkiye genelinde görev yapmak üzere; Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) gibi alt birimlerinde polis adaylarına eğitim verilir. Akademik eğitim veren; Adli Bilimler Enstitüsü (ABE), Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (GBE) ve Trafik Bilimleri Enstitüsü (TBE) ise bu bilim dallarında eğitim vererek uzman yetiştirir.

Polis Akademisi eğitim birimleri

Polis Akademisi’nde yer alan aşağıdaki birimler, Akademi’nin eğitim yapılanmasını gösterir. Polis Akademisi’nde öğrenim görmek istediğinde, bu birimler hakkında da bilgi sahibi olmak isteyebilirsin:

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM): Bu merkez, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk derece amir ihtiyacını karşılar. Öğrenci kabulü meslek içi ve sivil olarak iki şekilde yapılır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nden başarı göstererek mezun olabilirsen, Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına komiser yardımcısı olarak görev alabilirsin.

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO): Polis Meslek Yüksekokulları, lise ve dengi okullarda mezun olan öğrencilerin girebileceği 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Polis Akademisi bünyesine bağlı eğitim kurumu olarak bilinir. PMYO’ dan mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli kadrolarına polis adayı olarak atanırlar. Türkiye’nin farklı şehirlerinde 5 adet Polis Meslek Yüksekokulu bulunur. Polis Akademisi’ne bağlı meslek yüksekokulları PMYO olarak adlandırılır. Polis Akademisi nerelerde var sorusuna cevaben; PMYO’ların hangi illerde olduğu şu şekilde sıralanabilir:

Ankara Akyurt Polis Meslek Yüksekokulu : 87 bin metrekare gibi geniş bir alana kurulu olan okul 2 bin öğrenci kapasitesinin yanı sıra yatakhane, yemekhane, sosyal etkinlik alanları, konferans salonu, bekleme salonu, açık ve kapalı atış poligonları ile hizmet verir.

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu: Okul İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunur. 408 bin metrekarelik kapalı alana sahip olmasıyla Türkiye’nin en büyük Polis Meslek Yüksekokuludur.

İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu: Eğitime 1960 tarihinde başlayan okul, Türkiye’nin en eski Polis Meslek Yüksekokulları arasında yer alır.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu: Samsun’un Atakum ilçesinde yer alan okul Sinop Karayolu üzerinde bulunur.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu: 2008 yılında eğitime başlayan okul, 102 bin 500 metrekarelik alana sahip.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu: 126 bin 704 metrekare alan üzerine kurulu olan okulda, 10 yollu kapalı atış poligonu bir adet açık atış alanı ve bir adet havalı tabanca atış poligonu bulunur.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM): POMEM’ler, öğrencileri lisans mezunlarından oluşan, 8 aylık kurs türü bir eğitim veren Polis Akademisine bağlı eğitim kurumları. POMEM’ den mezun olan öğrenciler Emniyet Teşkilatının çeşitli birimlerine aday polis olarak atanabilir.

Adli Bilimler Enstitüsü (ABE): Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirir. Polis Akademisi’ndeki bu Enstitü’de de genel olarak adli bilimler alanında lisansüstü eğitim verilir.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (GBE): Güvenlik Bilimleri alanında faaliyet göstermek amacıyla tasarlanan Enstitü 2001 yılında kurulmuş ve Türkiye’de bu alanda eğitim veren ilk kuruluş. Enstitüde farklı alanlarda doktora ve yüksek lisans eğitimi verilir.

Trafik Enstitüsü: Bu Enstitüde de Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans Programı’nda eğitim verilerek, özellikle trafik güvenliği konusunda uzmanlaşma amaçlanır.

Polis Akademisi taban puanları kaçtır?

Polis Akademisi öğrencileri parasız yatılı şekilde öğrenim görürler. Sen de burada eğitim görmeye hak kazanırsan, öğrenim sürecinde üniformalı olarak eğitim görürsün. Beslenme, barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. PMYO’da eğitim-öğretim 2 yıl sürelidir. Okulda başarı gösterip mezun olduğunda Polis Meslek Yüksekokulu Önlisans diploması alırsın. Polis Akademisi yaş sınırı, “YKS sonrasında öğrenci adayının 26 yaşını doldurmamış olması gerekir” şeklinde belirtilir. Temel Yeterlilik Testi yani TYT olarak da bilinen oturuma katılmalı ve taban puan olarak ham 250 puan almış olman gerekir. Polis Akademisi taban puanına ulaştıktan sonra PMYO başvuruları, başvuru ilan edildikten sonra genellikle temmuz ve ağustos aylarında yapılır. PMYO’ya girebilmek için YKS’nin TYT oturumundan iyi bir puan almalısın. Bunun için hedefini belirleyerek çalışmanı sürdürürsen kısa sürede hedefine ulaşabilirsin. PMYO Polis Akademisi taban puanı, okul puanı eklenmeden ham 250 puan şeklinde belirtilir, ancak taban puanın yıldan yıla değişik gösterdiğini de bilmelisin.

Polis olma şartları nelerdir? Kimler polis olabilir?

Polis olmaya karar verdiğinde, bu alanda eğitim almak için sahip olman gereken şartları da bilmelisin. Polis akademisi başvuru şartları şöyle listelenebilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavından Polis Akademisi puanları kısmında belirlenen taban puan ve üstünde puan almış almak,

26 yaşından gün almamak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

Kadınlar için en az 1.62 cm, erkekler içinse en az 1.67 cm boyunda olmak,

Erkek ve kadınlarda kitle endeksi 18-27 aralığında olması,

Genel sağlık durumu Polis Akademisi’ne girmeye elverişli olmak,

Ahlak suçları dahilinde soruşturma veya kovuşturması bulunmamak ve hüküm giymemiş olmak,

Siyasi partilerden herhangi birine üye olmamak,

Alkol, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanmıyor ve daha önceden de kullanmamış veya tedavi görmemiş olmak,

Silah taşımak veya polislik yapmak için yasal bir engeli bulunmamak.

Polis Akademisi alımları, yılda bir kez gerçekleşir. Akademi, öğrenci alımı için ilan verir ve başvuru tarihlerini internet sitesinde yayınlar. Polis Akademisi giriş başvurusu yapmak istiyorsan bu ilanları takip edebilir, başvuru şartlarını kontrol edebilirsin. Bu şartlar Polis Akademisi nasıl girilir sorusuna da yanıt verebilir. Böylece sen de hazırlıklarını tamamlayabilirsin.

Polis Akademisi’ne başvuru nasıl yapılır?

Polis Akademisi başvuru işlemleri için sen de 2023 yılı için belirlenen tarihler arasında sınav ücretlerini yatırdıktan sonra başvurunu yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilirsin. Kesin sınav tarihleri hakkındaki bilgiyi de başvuru işlemini tamamladıktan sonra öğrenebilirsin. Bu sınava girebilmen için aşağıdaki adımları takip edebilirsin. Polis Akademisi sınavı başvuru aşamaları şu şekilde listelenebilir:

Kendi T.C kimlik numaran ile sınav ücretini belirtilen banka ve şubeye yatırman gerekir.

Şehit ve vazife malulü olan kişilerin eş ve çocuklarının başvuru ücreti yatırma zorunluluğu yoktur.

Sınav ücretini yatırdıktan sonra internet sitesinden başvurunu yapabilirsin

Daha sonra ilan edilen ve belirtilen tarihte istenen belgeler ile birlikte sınav yerinde hazır bulunman gerekir.

Sınav öncesinde ön sağlık kontrolünden geçmen gerekir.

Fiziksel ve mülakat sınavı olarak iki ayrı sınava tabi olur ve iki sınavdan da başarılı olursan Akademiye girmeye hak kazanırsın.

Polis Akademisi sınavına götürülmesi gereken belgeler

Bir öğrenci adayı olarak Polis Akademisi giriş sınavına gelirken şu belgeleri yanında bulundurman gerekir:

Aday Başvurusu Belgesi: Polis Akademisi aday işlemleri sisteminden yaptığın online başvurunu tamamladığında, aday başvuru belgesini yazdırabilirsin. Bu belgeyi hazır bulundurmalısın.

Aday Sağlık Bilgi Formu: Polis Akademisi internet sitesinde sınav giriş belgesi ile birlikte yayınlanan aday sağlık bilgi formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurup hazır bulundurman gerekir.

Aday Beyanı: Aday beyanı evrakı ile fiziksel yeterlilik parkuruna katılmak için hiçbir engelin olmadığını onaylamış olursun. Polis Akademisi internet sitesinden, giriş belgesi ile birlikte bu evrakı da indirebilirsin.

Yaş Düzeltme Belgesi: Yaş düzeltmesi yaptıran kişiler için gerekli olan bir belgedir. Yaş düzeltme işlemi yaptırdıysan, bu belgeyi de hazır bulundurman gerekir.

Şehit ve Malullük Belgesi: Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu kişilerin çalışırken şehit veya malul olması durumunda, başvuru yapan eş ve çocukları, elektronik ortamda düzenlenmiş olan şehit veya malul bilgisinin yer aldığı belgeyi yanında bulundurmalıdır. EGM dışı herhangi bir kurumdan şehit veya malul olanların eşi ve çocuklarıysa onaylı şehitlik veya malullük belgesini Polis Akademisi başvuru komisyonuna sunmalıdır.

Polis Akademisi giriş sınavı nasıl gerçekleşir?

Polis Akademisi‘ne girmek için tüm şartları tamamlayıp, evraklarını hazırladığında Akademi sınavına girmeye hak kazanmış olursun. Polis Akademisi sınavı fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur.

İlk olarak ön sağlık kontrolünden geçersin. Ön sağlık komisyonu, değerlendirmesi sonucunda meslek yüksekokulu öğrencisi olmak üzere aday olup, olamayacağın yönünde karar verir. Ön sağlık kontrolünde başarılı olduğun zaman fiziksel yeterlik sınavına girebilirsin. Fiziksel sınavda gerçekleştirmenin istendiği talimatlar ve parkurlar sınav giriş belgesiyle birlikte ilan edilir. Sınavda fiziki yapın ve fiziksel yeteneğin değerlendirileceği için sınav günü rahat edebileceğin spor bir kıyafet ve ayağının konforunu sağlayacak bir spor ayakkabı giymen doğru olur. Bu sınav 100’lük puan sistemi üzerinden değerlendirilir. Fiziki sınavda gerekli yeterliliğe sahip olup başarılı olanlar sınavı geçerken, başarısız olan adaylar ise elenir. Fiziksel yeterlilik sınavını geçtiğin takdirde mülakat sınavına alınırsın.

Fiziksel yeterlilik sınavını geçip mülakat sınavına girdiğinde öncelikle bir kart çekmen ve kartta yazan konu hakkında değerlendirme komisyonuna bir sunum yapman istenir. Sunum esnasında komisyon tarafından sana çeşitli sorular yöneltilebilir. Bu sınavda polislik mesleğine olan ilgi ve isteğin, psikolojik yeterliliğin, duygusal açıdan dengede oluşun, sorumluluk bilincinin gelişmişliği ve uyumluluk kıstaslarına göre değerlendirilirsin. Değerlendirme kriterleri de kavrama yeteneğin, özgüvenin, kendini ifade etme yeteneğin ve beden dilini kullanabilme becerin şeklindedir.

Polis Akademisi dersleri nelerdir?

Polis Akademisi öğrencileri, eğitim süreleri boyunca, donanımlı bir eğitim alırlar ve alanlarıyla ilgili ders görürler. Bazı Polis Akademisi dersleri şu şekildedir:

Sosyoloji

Polisliğin Temelleri

Temel Hukuk

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Silah Bilgisi ve Atış Teknikleri

Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği

Sen de eğitimine Polis Akademisi’nde devam etmek istiyorsan, bu konuda hazırlıklarını yapmalı, Akademinin alım şartlarını, öğretim sürecini ayrıntılı şekilde araştırmalısın. Polis Akademisi alımları konusundaki haberleri ve ilanları takip ederek, takvimini oluşturmalı ve uygun zamanda başvuru yapmalısın.