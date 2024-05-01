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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 7,5 olarak uygulanacak.

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi mask
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi.

1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.

1 yıldan uzun vadelerde 0 olan stopaj oranı ise yüzde 2.5 oldu.

Karar göre enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj 0 olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Resmi Gazete

01 May 2024 - 08:54 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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