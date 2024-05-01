Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 May 2024 - 08:53- Asayiş G:

Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu mask
Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu
Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu. Gölcük ilçesinde de Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu
Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu
Ev ve restoran yangınlarında hasar oluştu

Kaynak: AA

# sevk, Gölcük

01 May 2024 - 08:53 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.127.166 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL