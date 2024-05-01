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Çalışanı patronunu önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu

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Kastamonu’da taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten şahıs, çalışanı ile çıkan kavgada önce karnından bıçaklandı, ardından başına kazma ile vuruldu. Ağır yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Çalışanı patronunu önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu mask
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde taksi şoförlüğü yapan, aynı zamanda kafe işleten Niyazi G. ile yanında çalışan E.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., iddialara göre Niyazi G.’yi karnından bıçakladı, baş bölgesine da kazma ile vurdu.

Ağır yaralanan Niyazi G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnebolu’da baş bölgesine saplanan kazma çıkartılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Niyazi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

01 May 2024 - 09:10 - Türkiye --- Okunma

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