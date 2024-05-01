Tersane Komutanlığı personeli intihar etti

Vatandaş41 - @Geçim Derdi 01 nolu yoruma cevabı: Düşün senin gibi zihniyet oy zamanı bu ülkenin kaderini belirliyor protein değil de bu kadar karbonhidrat la beslenirsen olacağı böyle yorum yapmak olur tersanenecilik evrenseldir dünyanın her yerinde ağır iş koludur ölüm riski çok yüksek tir ve diğer ülkeler deki ücretleri araştır ona göre yorum yap tabii vicdan duygun varsa