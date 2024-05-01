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01 May 2024 - 09:11- Asayiş G:

Tersane Komutanlığı personeli intihar etti

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Gölcük Tersane Komutanlığı personeli Cemal Erenoğlu intihar etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Tersane Komutanlığı personeli intihar etti mask
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Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gölcük Tersane Komutanlığı personellerinden 4 çocuk babası Cemal Erenoğlu’nun intihar ettiği öğrenildi. Cemal Erenoğlu'nu, annesiyle birlikte yaşadığı evin üst katında ipe asılı halde bulan aile yakınlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Erenoğlu'nun, hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi üyelerinin vefatı sonrası yaptığı açıklamada: “Gölcük Tersanesi Komutanlığı 72 Armador Fb. çalışanı Cemal Erenoğlu hayatını kaybetti. Cenazesi 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Yuvacık Merkez camiinden kaldırılacak.” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, 1 Mayıs, Gölcük

01 May 2024 - 09:11 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
10

Tuzsuz Deli - İşsizlik geçim derdi vs. diyenler var işin iç yüzü farklı bilen biliyor işi siyasi yöne çekmeye çalışmayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:04
04

Sdddttty - Allah rahmet eylesin rabbim mekanı cennet eylesin güzel insandı nur içinde yat asker arkadaşımdı okuyunca şok oldum ne gerek vardı cemal mekanın cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:54
03

Malesef - Tüm tersane işçileri sıkıntıda. Maaşlar çok düşük kaldı. Sendika siyaset yapmaktan başka birsey yapmaz oldu. Herkez eksilerde

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 12:32
09

İzmitli - @Malesef 03 nolu yoruma cevabı: Servetiye cephesine cevap.Şimdide işçi arkadaşlar dışarı gitmek için uğraşıyor.Almanya bloomvosta 3 bin euro bir tersane işçisinin maaşı.Bilmeden ahkam kesme.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:49
06

Servetiye Cephesi - @Malesef 03 nolu yoruma cevabı: Bari siz demeyin! Tersanenin verdiği maaşı hiçbir kamu kurumu vermiyor. Millet tersaneye girmek için eskiden milletvekili sokardı araya.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 13:31
01

Geçim Derdi - Muhtemelen ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar etti şuan tersane çot cüzzi saçma bir maaş veriyor 10 senelik kıdemli bir işçi 28500₺ civarı bir maaş alıyor. X bir markette kasiyer de 21/22 bin ₺ ....

Ve bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı yersen...

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 01 Mayıs 11:24
08

Derinceli41 - @Geçim Derdi 01 nolu yoruma cevabı: Gel kardes bende tersanede calisiyorum ama ne torpille girdim ne araya birini soktum Allah nasip etti oldu.onun icin bos muhabbet yapma kimsenin hakkina girme

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:35
07

Vatandaş41 - @Geçim Derdi 01 nolu yoruma cevabı: Düşün senin gibi zihniyet oy zamanı bu ülkenin kaderini belirliyor protein değil de bu kadar karbonhidrat la beslenirsen olacağı böyle yorum yapmak olur tersanenecilik evrenseldir dünyanın her yerinde ağır iş koludur ölüm riski çok yüksek tir ve diğer ülkeler deki ücretleri araştır ona göre yorum yap tabii vicdan duygun varsa

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 14:06
05

Adem X - @Geçim Derdi 01 nolu yoruma cevabı: Emperyalist,kapitalizm Kölelerine eylencelik işler,günler de belirler.

Adına ,BAYRAM,Festival,ile, SENDİKA,oda,dernek diyerek de ayrıca sürüyü kümeleştirir.

Daha kalabalıkları GS,FB,BJK li yapar,Parti der,siyasi der başlarındaki piyonları ele geçirir.işine bakar.

Kardeşin intiharı üzücü,rahmet diliyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 13:15
02

İzmitli Ali - @Geçim Derdi 01 nolu yoruma cevabı: Tersaneye girenler torpille girip az çalışıyor. Düşük ücret olmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 01 Mayıs 12:23
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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