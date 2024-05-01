Ordu milyonlarca mermi, el bombası ve füzeyi kaybetti

Petro, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanıyla birlikte yaptığı ortak açıklamada, orduya ait bir milyondan fazla merminin, binlerce el bombasının ve bazı füzelerin koybolduğunu açıkladı. Kayıp mühimmata dair istatistiklerin askeri üslerde yapılan son denetimlerde gün yüzüne çıktığını söyledi.

Petro, Kolombiya'nın merkezindeki Tolemaida ve La Guajira eyaletindeki iki askeri üssün stoklarında 1,3 milyondan fazla 5,56 mm'lik merminin yanı sıra diğer kalibrelerden yüzbinlerce merminin eksik olduğunu söyledi.

Ayrıca, binlerce el bombası ve havan mermisi ile 550 roketatarla birlikte, İsrail'de üretilen tanksavar silahları olan iki Spike füzesinin ve yine İsrail'de üretilen 37 Nimrod füzesinin de kaybolduğunu söyledi.

Yargı makamlarının konuyu araştırdığını belirten Pedro, güvenlik güçleri içindeki her türlü yolsuzluk ağının dağıtılması emrini verdiğini bildirdi.

Petro, "Bu tür eksiklikleri açıklamanın tek yolu, silahlı kuvvetlerde ve sivillerde, Kolombiya devletinin yasal silahlarını kullanarak silahların kitlesel ticarileştirilmesine adanmış ağların uzun süredir var olmasıdır." söz konusu.

Başkan, silahların Kolombiyalı silahlı gruplara gittiğini ve Haiti'ye kaçırılmış ya da uluslararası silah karaborsasına konmuş olabileceğini söyledi.

Kaynak: Reuters