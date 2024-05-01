Tartıştığı kadını öldürüp kuyuya attı, sonrasında intihar etti

S.Y. (33), bir süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Gözde Yılmaz (27) ile Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisindeki bağda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., otomobilindeki av tüfeğiyle ateş ederek Yılmaz'ı öldürdü.
Yılmaz'ın cenazesini bölgede 3 metre derinliğindeki su kuyusuna atan S.Y., aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralan ve Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Y., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.