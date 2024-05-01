Kartepe Menderes Bulvarına yeni üstyapı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Menderes Bulvarında bitümlü ve binder asfalt serim çalışmaları sonrasında son kat aşınma asfalt serimi de yapıldı. Dekoratif aydınlatma direkleri montajı, yağmursuyu ızgaraları ve baskı beton kaldırım, tretuvar imalatları yapılan bulvar estetik bir görünüme kavuştu. İşlek bir cadde olması sebebiyle gece geç saatlerde trafiğe engel olmamak için asfalt seriminin yapıldığı caddede sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalar tamamlandı.

MERKEZİ LOKASYONDA

530 metre uzunluktaki Menderes Bulvarı ağır tonajlı araçlar tarafından da sıklıkla kullanılan merkezi bir lokasyonda bulunuyor. 15 metre genişlikteki bulvarda asfalt serimi yapıldı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgilerinin de çekileceği bulvarda dekoratif aydınlatma direkleri ve yenilenen kaldırımlarıyla Kartepe’nin prestij caddelerinden biri haline geldi.

Kaynak: BÜLTEN