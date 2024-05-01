Bankaların komisyonları yükseltmesi sonrası, esnafların komisyon bedellerini vatandaşa yüklemeye çalışması son günlerde ülkede gündem olmuş, fahiş fiyat ve komisyon ücreti konusu sonrası boykotlar gündeme gelmişti. Yaşananların ardından benzer bir sorun da Sakarya’da gerçekleşti. Restorana giden bir vatandaşa nakit ödeme ve kredi kartı ile ödeme için farklı hesap çıkarıldı. Nakit ödemeye 2 bin 270 TL hesap çıkaran restoran sahibi, kredi kart ile ödeme halinde ise 2 bin 451 TL hesap istedi.
01 May 2024 - 09:41- Gündem Güncelleme:
Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti
Komşuda yaşanan olayda bir restoranda nakit ödemeye farklı kredi kartı ile ödemeye farklı hesap istenince vatandaş isyan etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(18 )
Samet Öztürk - Alsın yarım kilo kıyma. Evinde yapsın bol bol köftesini. Yanına da bir şişe ayran açsın, inanın ki 400 TL'yi bile bulmaz. Hem daha sağlıklı olur, hem de esnafa kazıklanmaz.
Kaptan - Kıymanın kilosu 650 TL olmuş heyyyy
İsmai̇l Ay - Kimsenin görmek istemediği gerçekler
Malesef her kes ıban Numarasına para gönderiyor
Kredi kartı kabul edilmez hale geldi.
Doğrusu - Doğru olanı menüye de 2 fiyat yazılması o zaman. Müşteri sipariş verirken bilir durumu, ona göre karar verir.
Zagor - TURK VATANDASİ TARİHİNDE BOYLE KAZİKLANMA GORMEMİSTİR
Uzayli - Kapatsinlar burayi bu nedir ya , biz insanlar yapti bu enflasyonu Adam Mali almis 6 ay once 5 kere zam yapiyor ustune yurt disinda musluman olmayan ulkede bile yok bu insafsizlik , almayin giymeyin boykot edin bakin nasil duser ama bizim insanimiz zam gelince daha cok siraya giriyor
Ahmet K. - Lc vaikiki bunu yılardır yapıyor. Etiketlerde peşin ve kartlı ödeme fiyatları farklıdır
Alican - Adam ödemesini kartla tek ödeme de yapıyor. Burada komisyon bahane olmuş.
Tarafsız - Taksitli olunca değil mi o fark
Gercek - Burda 5 tl ayrana bile 40 tl yazmış birde devlete gidecek paranın peşinde 100/4 o ayranın gelişi ne kadar 100/1000 kar yazıyorsun birde aglanıyorsun ozm dükkanın girişine yaz k.kartı geçmiyor diye
İzmit Li - Bankaların alacağı maksimum komisyon %4, bunlar %8 komisyon eklemiş. Komisyondan bile % 100 kâr edip & vatandaşı oradan da kazıklamaya çalışıyorlar
Banka Soygunu - Esnaf haklı banka posttan deli gibi komisyon alıyor esnafın belini büker oldu . Artık insanlarında bu konuda biraz duyarlı olması lazım . Tabi artık alışverişten önce fiyatlar için nakit bu kadar kart ile bu kadar diye söylenmesi gerekir
Alican - Banka postan komisyon alıyor alsa alsa %5 alır arada gelen fark daha fazla.
Esas mesele normalde ödeme türüne bakıkmadan kesilmesi gereken fiş kart ile ödemede mecburen kesiliyor.
Esnaf komisyonu bahane etmiş.
Cevat - Esnaf ile ilgili bir sorun yok burada. Sistem öyle gerektiriyor. Nasıl döndürsün işletmeyi? Banka %4 parayı kesip gönderiyor. Eğer kesmesini istemiyorsan 1 ay beklemen lazım. Kimin gücü yetebilir ki ? Zaten %1 KDV ile aldığı ürünü %10 ile satıyorsun. Mantıkdışı.
Ahmet K. - Esnaf ile ilgili sorun var, bir bardak ACIK ayran 40 TL olur mu insaf ya hu.
Boğazda Nişantaşı'nda olsa kiradandır derdim ama yer Sakarya daa..
Efendi - Lokantacı haklı.. napsın adam.. seçenek sunmuş müşteriye sende bende kazanalım bankayı kazandırmayalım diye.....bunda kızacak hiçbirşey yok bankaların herkesin kanını emiyor maalesef....
Marko Paşa - Seçeneği Yemekten önce sunduysa eyvallah. Yemekten sonra öğrenildiyse düpedüz üçkağıtçılık.
Esnaf - Fiyat farkını ürüne yansıtsa kızarsınız düşünsenize banka benim paramı karttan anında çekiyor 1 gün benim paramı kullanıyor + %4 komisyon kesiyor benim paramdan bu bankaların allah cezasını versin
İzmit Li - Banka, karttan çekilen bedeli, vatandaştan ertesi gün alamıyor, kart esktre kesim tarihi + 10 günlük ödeme süresi içerisinde tahsil edebilmektedir. Ayrıca tahsil edemedikleri batık kart borçları & devlete ödenen vergiler & personel giderleri & teknolojik alt yapı ve birçok gider kalemi Maliyeti bu %4'lük komisyonu barındırmaktadır. Bankalara Tefeci deyip 10 TL maliyeti olmayan Ayranı %400 tefeci karı ile satan Esnaf zihniyet, artık şapkasını önüne koyup düşünmeli! En güzeli seyyar sandalyenin alıp , içeceğini & yiyeceğini hazırla sahilde & ormanda kendin pişirip kendin yemek. ESNAF'I ELDEN GELDIKCE BOYKOT ETMELİ.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.