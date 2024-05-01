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01 May 2024 - 09:41- Gündem G:

Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti

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Komşuda yaşanan olayda bir restoranda nakit ödemeye farklı kredi kartı ile ödemeye farklı hesap istenince vatandaş isyan etti.

Oğuzhan Aktaş
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Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti mask
Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti
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Bankaların komisyonları yükseltmesi sonrası, esnafların komisyon bedellerini vatandaşa yüklemeye çalışması son günlerde ülkede gündem olmuş, fahiş fiyat ve komisyon ücreti konusu sonrası boykotlar gündeme gelmişti. Yaşananların ardından benzer bir sorun da Sakarya’da gerçekleşti. Restorana giden bir vatandaşa nakit ödeme ve kredi kartı ile ödeme için farklı hesap çıkarıldı. Nakit ödemeye 2 bin 270 TL hesap çıkaran restoran sahibi, kredi kart ile ödeme halinde ise 2 bin 451 TL hesap istedi.

Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti

# Sakarya

01 May 2024 - 09:41 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(18)
18

Samet Öztürk - Alsın yarım kilo kıyma. Evinde yapsın bol bol köftesini. Yanına da bir şişe ayran açsın, inanın ki 400 TL'yi bile bulmaz. Hem daha sağlıklı olur, hem de esnafa kazıklanmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 17:22
19

Kaptan - @Samet Öztürk 18 nolu yoruma cevabı: Kıymanın kilosu 650 TL olmuş heyyyy

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 17:39
13

İsmai̇l Ay - Kimsenin görmek istemediği gerçekler

Malesef her kes ıban Numarasına para gönderiyor

Kredi kartı kabul edilmez hale geldi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:24
11

Doğrusu - Doğru olanı menüye de 2 fiyat yazılması o zaman. Müşteri sipariş verirken bilir durumu, ona göre karar verir.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 14:44
10

Zagor - TURK VATANDASİ TARİHİNDE BOYLE KAZİKLANMA GORMEMİSTİR

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 14:12
09

Uzayli - Kapatsinlar burayi bu nedir ya , biz insanlar yapti bu enflasyonu Adam Mali almis 6 ay once 5 kere zam yapiyor ustune yurt disinda musluman olmayan ulkede bile yok bu insafsizlik , almayin giymeyin boykot edin bakin nasil duser ama bizim insanimiz zam gelince daha cok siraya giriyor

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 13:34
08

Ahmet K. - Lc vaikiki bunu yılardır yapıyor. Etiketlerde peşin ve kartlı ödeme fiyatları farklıdır

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 12:58
16

Alican - @Ahmet K. 08 nolu yoruma cevabı: Adam ödemesini kartla tek ödeme de yapıyor. Burada komisyon bahane olmuş.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:41
14

Tarafsız - @Ahmet K. 08 nolu yoruma cevabı: Taksitli olunca değil mi o fark

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:38
06

Gercek - Burda 5 tl ayrana bile 40 tl yazmış birde devlete gidecek paranın peşinde 100/4 o ayranın gelişi ne kadar 100/1000 kar yazıyorsun birde aglanıyorsun ozm dükkanın girişine yaz k.kartı geçmiyor diye

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:42
12

İzmit Li - @Gercek 06 nolu yoruma cevabı: Bankaların alacağı maksimum komisyon %4, bunlar %8 komisyon eklemiş. Komisyondan bile % 100 kâr edip & vatandaşı oradan da kazıklamaya çalışıyorlar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:12
05

Banka Soygunu - Esnaf haklı banka posttan deli gibi komisyon alıyor esnafın belini büker oldu . Artık insanlarında bu konuda biraz duyarlı olması lazım . Tabi artık alışverişten önce fiyatlar için nakit bu kadar kart ile bu kadar diye söylenmesi gerekir

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 01 Mayıs 12:08
15

Alican - @Banka Soygunu 05 nolu yoruma cevabı: Banka postan komisyon alıyor alsa alsa %5 alır arada gelen fark daha fazla.

Esas mesele normalde ödeme türüne bakıkmadan kesilmesi gereken fiş kart ile ödemede mecburen kesiliyor.

Esnaf komisyonu bahane etmiş.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:40
03

Cevat - Esnaf ile ilgili bir sorun yok burada. Sistem öyle gerektiriyor. Nasıl döndürsün işletmeyi? Banka %4 parayı kesip gönderiyor. Eğer kesmesini istemiyorsan 1 ay beklemen lazım. Kimin gücü yetebilir ki ? Zaten %1 KDV ile aldığı ürünü %10 ile satıyorsun. Mantıkdışı.

Yanıtla . 4Beğen . 13Beğenme 01 Mayıs 11:40
07

Ahmet K. - @Cevat 03 nolu yoruma cevabı: Esnaf ile ilgili sorun var, bir bardak ACIK ayran 40 TL olur mu insaf ya hu.

Boğazda Nişantaşı'nda olsa kiradandır derdim ama yer Sakarya daa..

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 12:56
02

Efendi - Lokantacı haklı.. napsın adam.. seçenek sunmuş müşteriye sende bende kazanalım bankayı kazandırmayalım diye.....bunda kızacak hiçbirşey yok bankaların herkesin kanını emiyor maalesef....

Yanıtla . 5Beğen . 13Beğenme 01 Mayıs 11:36
04

Marko Paşa - @Efendi 02 nolu yoruma cevabı: Seçeneği Yemekten önce sunduysa eyvallah. Yemekten sonra öğrenildiyse düpedüz üçkağıtçılık.

Yanıtla . 16Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 11:51
01

Esnaf - Fiyat farkını ürüne yansıtsa kızarsınız düşünsenize banka benim paramı karttan anında çekiyor 1 gün benim paramı kullanıyor + %4 komisyon kesiyor benim paramdan bu bankaların allah cezasını versin

Yanıtla . 14Beğen . 7Beğenme 01 Mayıs 11:20
17

İzmit Li - @Esnaf 01 nolu yoruma cevabı: Banka, karttan çekilen bedeli, vatandaştan ertesi gün alamıyor, kart esktre kesim tarihi + 10 günlük ödeme süresi içerisinde tahsil edebilmektedir. Ayrıca tahsil edemedikleri batık kart borçları & devlete ödenen vergiler & personel giderleri & teknolojik alt yapı ve birçok gider kalemi Maliyeti bu %4'lük komisyonu barındırmaktadır. Bankalara Tefeci deyip 10 TL maliyeti olmayan Ayranı %400 tefeci karı ile satan Esnaf zihniyet, artık şapkasını önüne koyup düşünmeli! En güzeli seyyar sandalyenin alıp , içeceğini & yiyeceğini hazırla sahilde & ormanda kendin pişirip kendin yemek. ESNAF'I ELDEN GELDIKCE BOYKOT ETMELİ.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 16:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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