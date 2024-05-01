Nakite farklı kredi kartına farklı hesap geldi vatandaş isyan etti

Bankaların komisyonları yükseltmesi sonrası, esnafların komisyon bedellerini vatandaşa yüklemeye çalışması son günlerde ülkede gündem olmuş, fahiş fiyat ve komisyon ücreti konusu sonrası boykotlar gündeme gelmişti. Yaşananların ardından benzer bir sorun da Sakarya’da gerçekleşti. Restorana giden bir vatandaşa nakit ödeme ve kredi kartı ile ödeme için farklı hesap çıkarıldı. Nakit ödemeye 2 bin 270 TL hesap çıkaran restoran sahibi, kredi kart ile ödeme halinde ise 2 bin 451 TL hesap istedi.