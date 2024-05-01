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01 May 2024 - 10:12- Asayiş G:

Ağaca çarpan araç hurdaya döndü

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İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Ağaca çarpan araç hurdaya döndü
Ağaca çarpan araç hurdaya döndü
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Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ağaca çarpan araç hurdaya döndü
Ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA

# araç, polis, sevk

01 May 2024 - 10:12 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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