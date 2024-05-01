Ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.