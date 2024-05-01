Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesinin yol üstyapısı yenilendi. Aşınma tabakası asfalt serimi yapılan caddenin bordür ve baskı beton yaya kaldırımları da değiştirildi. 1.500 metreküp kazı yapılan Yenidoğan Derince Caddesinde plent miks temel ve binder ve aşınma asfalt serim çalışması yapıldı. Bordür ve baskı beton yaya kaldırımı yapılan Derince Caddesinde elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle donatıldı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.